Bahn richtet Ersatzverkehr wegen Brückenbauarbeiten ein

Auf der Donaubahn finden ab 3. April ab 21 Uhr Brückenbauarbeiten statt. Dies hat Auswirkungen auf die Fahrzeiten der Züge der DB Regio Linie RE 55 sowie der SWEG Linie RB 43a. Es kommt zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr mit Bussen, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

Die Brückenbauarbeiten bei Fridingen und Durchlassarbeiten zwischen Hausen im Tal und Inzigkofen dauern bis Donnerstag, 16. Mai.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet für Bus RE 55 zwischen Mühlheim und Sigmaringen mit Halt in Fridingen Wendelstein, Fridingen Vorstadt, Beuron Kloster und Hausen im Tal. In den Tagesrandlagen wird der Ersatzverkehr bis Tuttlingen verlängert.

Auf der Buslinie RB 43a zwischen Mühlheim und Fridingen Bahnhof mit Halt in Fridingen Wendelstein und Fridingen Vorstadt halten montags bis freitags zwischen 5 und 8 Uhr die Busse in Richtung Mühlheim zusätzlich an der Haltestelle Fridingen Bären.

Einzelne Busse der SWEG Linie Bus RB 43a fahren wie Bus RE 55 ab/bis Sigmaringen.

Die Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind in der Reiseauskunft auf bahn.de sowie im DB Navigator eingearbeitet. Eine Übersicht aller Ersatzhaltestellen der DB Regio Baden-Württemberg finden Sie auf unserer Seite Regio Baden-Württemberg. Tagesaktuelle Informationen zu unseren Baustellen finden Sie im Internet unter: bauinfos.deutschebahn.com