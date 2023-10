Baden-Württembergs beste Nachwuchskräfte zeigen ihr Können

Beim Landeswettbewerb der Maurer sowie der Beton- und Stahlbetonbauer am Freitag, 6. Oktober, im Bildungszentrum Bau Sigmaringen stellten insgesamt zwölf Nachwuchskräfte aus Baden-Württemberg ihr Können unter Beweis. In beiden Berufssparten wurde der jeweilige Landessieger ermittelt. Die Teilnahme am Wettkampf war für die frischgebackenen Gesellen eine besondere Auszeichnung, da sich nur die Besten aus den baden-württembergischen Handwerkskammerbezirken qualifiziert hatten.

Im Gegensatz zur vorangegangenen Gesellenprüfung wurden diesmal jedoch nur die praktischen Fertigkeiten geprüft. Trotzdem keine leichte Übung, denn beim Landeswettbewerb sind die Aufgaben noch um einiges schwieriger und die Bewertungen um einiges strenger als bei der Gesellenprüfung. Einen Tag lang herrschte in den Übungshallen des Bildungszentrums darum echter Prüfungsstress. Die Aufgabe der Maurerprüflinge bestand darin, ein Ziermauerwerk mit Ornament aus Kalksteinen im Dünn-, Normal- und 3 DF-Format mit mehreren Vor- und Rücksprüngen und halbrunder Fugenausbildung herzustellen.

Bei den Beton- und Stahlbetonbauern war ein Betonfertigteil mit abgeschrägter Auskragung und Köcheraussparungen unter Mithilfe einer Systemschalung anzufertigen. Bewertet wurde neben der Maßgenauigkeit und der handwerklichen Ausführung auch die genaue Umsetzung der Einzelvorgaben. Wolfgang Lutz, Vorsitzender der Prüfungskommission, zeigte sich am Ende sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Wettbewerbs und dem handwerklichen Können der jungen Baufachleute.

Nach einem Tag voller Prüfungsanspannung standen gegen 20 Uhr endlich die Gewinner fest. Landessieger bei den Maurern wurde in diesem Jahr David Franke aus Östringen. Bei den Beton- und Stahlbetonbauern hatte Muhammed Ali Lamain aus Stuttgart die Nase vorn. Beide Sieger dürfen nun an der Deutschen Meisterschaft in den Bauberufen teilnehmen, die vom 11. bis 13. November dieses Jahres in Erfurt stattfindet.