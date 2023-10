Backhaus Mahl schließt Filiale in Sigmaringen

Das Backhaus Mahl betreibt in Sigmaringen nun eine Filiale weniger. Seit einigen Tagen bereits steht der Verkaufsraum beim Lidl-Fachmarktzentrum In der Au leer ‐ für viele Sigmaringer kam das Aus ziemlich überraschend. Doch Firmenchef Martin Mahl nennt gleich mehrere Gründe für die Schließung der Filiale.

In erster Linie gehöre es schon immer zur Strategie des Unternehmens, Filialen dann zu schließen, wenn sie nicht mehr rentabel sind. Dies sei bei der Lidl-Filiale mehr und mehr der Fall gewesen, „nicht von heute auf morgen, aber in einem schleichenden Prozess“, sagt Mahl. Erst zum Ende des vergangenen Jahres hatte die Traditionsbäckerei aus Stetten am kalten Markt eine Filiale in Bad Saulgau geschlossen, auch weil sie nicht mehr rentabel war.

Steigende Kosten eigentlich überall

Martin Mahl erklärt, dass es insbesondere steigende Kosten im Bereich Strom und Gas, aber auch bei Löhnen, Gehältern und Rohstoffen, erforderlich machten, „dass ein bestimmter Mindestumsatz pro Fachgeschäft erreicht wird“.

Wir wollen uns auch immer stärker von Lebensmittelmärkten zurückzuziehen. Martin Mahl

Durch den Kostendruck habe sich die Schwelle von Jahr zu Jahr weiter erhöht. Diesem Kostendruck sei jetzt auch die Filiale im Lidl zum Opfer gefallen.

Sensibles Thema Flüchtlinge auch hier

Doch nicht nur der Kostendruck habe eine Rolle gespielt, auch der Standort an sich habe Nachteile mit sich gebracht. „Von vielen Kunden wurde uns gespiegelt, dass sie wegen der vielen Flüchtlinge aus der LEA, die im dortigen Bereich unterwegs sind, nicht mehr gerne in die dortige Filiale gehen“, sagt der Geschäftsführer.

Stattdessen hätten viele Kunden eher die anderen Sigmaringer Mahl-Filialen im Kaufland oder in der Schwabstraße aufgesucht.

Das Backhaus Mahl zieht sich aus dem Lidl-Fachmarktzentrum zurück. Seit einigen Tagen steht es bereits leer. (Foto: Patrick Laabs )

Er wolle nicht, dass dies jemand „in den falschen Hals bekomme“, das Thema LEA sei schließlich sehr sensibel und in Sigmaringen vieldiskutiert ‐ doch es gehöre zur Wahrheit der Filialschließung an diesem Standort mit dazu.

Mahl will stärker eigenständig sein

Zudem sei es auch bezüglich der Personalfindung wenig hilfreich gewesen, dass die Filiale im Lidl deutlich längere Öffnungszeiten hatte als andere Filialen. „Aus diesem Grund wollen wir uns auch immer stärker von Lebensmittelmärkten zurückzuziehen“, sagt Mahl.

Eine Zusammenarbeit mit Lidl gebe es nun gar nicht mehr: „Lieber wollen wir verstärkt weitgehend nur noch eigenständige Filialen betreiben.“ Die Bäckerei Mahl hat noch eine weitere Filiale in Laiz und betreibt insgesamt rund 40 Fachgeschäfte in der Region.