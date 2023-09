Ein Vater und sein Sohn aus dem Kreis Sigmaringen haben sich kürzlich vor dem Sigmaringer Amtsgericht wegen des gemeinschaftlichen Betrugs verantworten müssen. Ihnen wurde vorgeworfen, einem 21–Jährigen ihren Sportwagen Audi S3 für 24.000 Euro ohne Vorwarnung verkauft zu haben, obwohl sie nur Probleme mit dem Fahrzeug hatten und zuvor über 9.000 Euro in Reparaturkosten investiert hatten.

Weiterverkauf empfohlen

Im Laufe des Prozesses wurde deutlich, dass die beiden Angeklagten wohl nacheinander bei zwei verschiedenen Autohäusern gewesen seien, um den Audi wieder zum Laufen zu bringen, nachdem dieser gewisse Probleme am Motor aufgezeigt habe. Ein Angestellter im zweiten Autohaus habe irgendwann empfohlen, den Motor entweder auszuwechseln oder das Fahrzeug unter Angabe der Gründe weiter zu verkaufen.

Ich hatte ein gutes Gefühl, weil die Verkäufer gut im Leben stehen und einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht haben. Der 21-jährige Käufer

Der Weiterverkauf über Ebay Kleinanzeigen sei daraufhin auch ganz normal abgelaufen, erzählte der Geschädigte, der vor Gericht als Zeuge aussagte. „Ich hatte ein gutes Gefühl, weil die Verkäufer gut im Leben stehen und einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht haben“, sagt der 21–Jährige.

So hätten sie sich einmal zur Probefahrt getroffen, in der der 21–Jährige auch die Möglichkeit gehabt habe, in einen Ordner mit den Dokumenten und Rechnungen zu schauen. Wenige Tage später sei es dann zum Kaufvertrag gekommen.

Teilschaden bleibt offen

Doch als der 21–Jährige das Auto mitgenommen habe, sei es noch auf dem Nachhauseweg zu Komplikationen gekommen und die Motorlampe habe wieder geleuchtet, so der 21–Jährige. Das habe die Verkäufer aber nicht weiter interessiert, sodass der junge Mann sich schließlich nicht mehr zu helfen wusste und eine Anzeige erstattet habe.

In einem Zivilrechtsverfahren vor dem Landgericht Ulm habe es bereits ein Verfahren zwischen den beiden Partien gegeben, dem einem Vergleich zugestimmt wurde, sodass der Geschädigte 19.000 Euro wieder zurückbekommen habe. Das Auto habe er ebenfalls wieder zurückgegeben. „Trotzdem ist noch ein Schaden von 5.000 Euro offen“, sagt Richterin Kristina Selig.

Die Staatsanwaltschaft bot nach den gehörten Zeugenaussagen eine Einstellung des Verfahrens an, wenn beide Angeklagte 5000 Euro zu je der Hälfte an den Geschädigten zahlen und zur Hälfte an eine gemeinnützige Einrichtung spenden. Dem stimmten die Angeklagten nach Absprache mit ihren Anwälten schließlich zu.