Sigmaringen

Autofahrer übersieht Radfahrer in der Gorheimer Allee

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Während am BMW ein Sachschaden von etwa 7000 Euro entstand, wird dieser am Rad auf rund 700 Euro geschätzt. (Foto: Stephan Jansen/dpa )

Einen Radfahrer hat am Dienstagabend ein 71 Jahre alter Autofahrer in der Gorheimer Allee in Sigmaringen übersehen.

Veröffentlicht: 10.08.2023, 14:37 Von: sz