Man kann es bald nicht mehr hören: Seit Jahren schieben Stadtwerke und Stadtverwaltung im Gleichschritt die kostspielige Sanierung des Parkhauses Prinzengarten munter vor sich her. Schon im Jahr 2020 war davon die Rede, dass die Sanierung im kommenden Jahr beginnen soll. Vier Jahre später dasselbe Lied.

Geld verlangen ist problematisch

Aus der beinahe wiederkehrenden Ankündigung der Sanierung wird erst Wirklichkeit, wenn der Auftrag an eine Baufirma erteilt ist – und so weit sind wir noch lange nicht. Was jedoch problematisch ist: Seit diesem Monat verlangen die Stadtwerke für den Parkplatz an der Landesbahnstraße analog zum Parkhaus Gebühren.

Der Bürgermeister begründete seinen Vorschlag mit der anstehenden Parkhaussanierung. Die Stadt müsse an der Landesbahnstraße Geld verlangen, damit die im Parkhaus untergebrachten Dauerparker auf diesen Platz ausweichen können. Und jetzt: Müssen die Autofahrer an der Landesbahnstraße bezahlen, obwohl im Parkhaus nichts vorwärtsgeht.

Viele Autofahrer zeigen den Stadtwerken und damit der Stadt auf ihre Weise, was sie von der Einführung halten: Sie meiden den Parkplatz und suchen sich eine kostenfreie Alternative. Auf dem benachbarten Schotterparkplatz bei der AOK oder anderswo. Was bringt es der Stadt also, wenn sie im Parkhaus oder an der Landesbahnstraße Gebühren verlangt und die Autofahrer die Parkplätze meiden? Wenig.

Das sind zwei Lösungsansätze

Zwei Lösungsvorschläge: Im Parkhaus sollten mehr Plätze für Dauerparker angeboten werden, damit die Auslastung steigt und das Defizit sinkt. Die Einführung der Parkgebühren an der Landesbahnstraße ist, zumindest außerhalb der von Touristen frequentierten Sommermonate, gescheitert. Aus heutiger Sicht muss diese Entscheidung zurückgenommen werden. Noch besser: Sigmaringen sollte sein Parkkonzept überarbeiten, damit die Plätze in bester Lage auch angenommen werden.