Austausch zum Thema Sicherheit mit Robin Mesarosch

Unter dem Titel „Sicherheit vor Ort - Was haben wir? Was brauchen wir?“ lädt der Sigmaringer Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch (SPD) am Dienstag, 23. Januar, um 18 Uhr in den Innovationscampus Sigmaringen zum Austausch ein.

Gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Sebastian Fiedler, Kriminalhauptkommissar mit langjähriger Berufserfahrung, diskutiert Mesarosch mit allen Interessierten über die Herausforderungen für die Sicherheit in der Gegend.

Die Veranstaltung findet statt im Innovationscampus Sigmaringen, Forschungsfabrik im Akademieraum II in der Marie-Curie-Straße 22. Eine Anmeldung bis Freitag, 19. Januar, per Mail an [email protected] ist erforderlich.