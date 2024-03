Ausstellung „Kreis-Bilder“ schließt am Sonntag mit einer Sonderführung

Die Ausstellung „Kreis-Bilder. Der Landkreis Sigmaringen im Blick der Kunst“ in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch endet am Sonntag, 17. März, um 15 Uhr mit einer weiteren Sonderführung. Dabei werden die Ausstellungsbeiträge von Regina Frank und Roland Kappel im Mittelpunkt stehen. Dies teilt das Landratsamt mit

Die aus Meßkirch stammende Regina Frank befasst sich in ihrer Textilinstallation in der Ausstellung mit dem künstlerischen Erbe des Landkreises und dabei insbesondere dem ihr von Kindheit an vertrauten Dreikönigsbild des Meisters von Meßkirch. Roland Kappel aus Mariaberg, ein Vertreter der „outsider-art“, ist in der Ausstellung mit Aquarell-Ansichten des Landkreises vertreten. Begleitend dazu gibt Kreisarchivar Edwin Ernst Weber einen Einblick in die Ausstellung, die noch bis 17. März jeweils freitags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr in der Kreisgalerie zu sehen ist.

In der Ausstellung vertreten sind insgesamt 56 Kunstwerke von 13 Kunstschaffenden, die sich mit dem Landkreis Sigmaringen, seiner Landschaft, Geschichte und Architektur, seinem literarischen und künstlerischen Erbe, mit ausgewählten Menschen und ihrer Haltung zum Leben auseinandersetzen, heißt es weiter in der Mitteilung des Landratsamtes.

Neben den Beiträgen von Regina Frank und Roland Kappel sind Fotografien von Claudio Hils mit der Kontrastierung historischer Postkartenmotive und zeitgenössischer Dokumentarfotos von Stadtansichten zu sehen. Hinzu kommen farblich veränderte Fotoansichten bekannter Sehenswürdigkeiten in Inzigkofen, Meßkirch und Sigmaringen im Stil der Pop-art von Alexandra Hofmann sowie Radierungen des ukrainischen Künstlers Wolodimir Bakhtow in altmeisterlichem Duktus mit Stadtansichten von Bad Saulgau, Gammertingen, Meßkirch, Pfullendorf und Sigmaringen. Ausgestellt werden zudem Radierungen von Eckhard Froeschlin zu den Beziehungen der drei Literaten Céline zu Sigmaringen, Martin Heidegger zu Meßkirch und Eduard Mörike zu Scheer sowie ein großformatiges Landkreisrelief der Keramikerin Judith Kösel.

Diese insgesamt 44 Arbeiten werden durch drei thematische Zugänge ergänzt. So werden vier zeitgenössische Stadtansichten von Bad Saulgau von Norbert Stockhus, Nikolaus Mohr, Eckhard Froeschlin und Helm Zirkelbach mit sich markant unterscheidenden Blickperspektiven, Bildsprachen und Techniken kontrastiert. Das zweite Thema ist der Altbau des Sigmaringer Landratsamts, den Margot Bauer, Sigurd Lange und Nikolaus Mohr im Jahr 1987 erfasst haben. In die Ausstellung aufgenommen wurden außerdem drei den Landkreis porträtierende Dokumentarfilme von Andrea Behrendt, Alina Cyranek und Tobias Müller sowie ein von der Künstlerin Carola Riester zusammen mit einer Grundschulklasse hergestellter Animationsfilm.