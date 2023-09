Außergewöhnliches Trio spielt in Mengen

Das Trio Minami gibt ein Konzert in der Aula der Musikschule Sigmaringen am Samstag, 7. Oktober, um 17 Uhr. Ein Trio in der Besetzung Oboe, Fagott und Klavier hört man nicht oft. Die Japanerinnen Yuki Kishikawa und Chiaki Nagata sowie Jordi Bertran Sastre aus Spanien haben sich gerade neu gefunden. Was sie verbindet und was sich auch in der Wahl des Namens ihres „Trio Minami“ manifestiert, es das japanische Wort für „Süden“, ist die Freude und Begeisterung für das Zusammenspieder von ihnen ausgewählten Komponisten aus Frankreich und Spanien für diese aufregende und ungewöhnliche Konstellation von Instrumenten und Klängen. Die Pianistin Chiaki Nagata studierte in Tokio und Trossingen Klavier und arbeitet heute, neben ihrer Tätigkeit als Musikerin, am Salem International College und an der Musikschule Sigmaringen. Yuki Kishikawa und Jordi Bertran Sastre sind fester Bestandteil des Ensembles der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden werden erbeten.