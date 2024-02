Ein Randalierer hat die Nacht von Montag auf Dienstag in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Sigmaringen verbringen müssen. Der offensichtlich alkoholisierte Mann hatte in einer Tankstelle in der Binger Straße Mitarbeiter und Kunden angepöbelt. Weiter soll er nach bisherigen Erkenntnissen auch Beleidigungen ausgesprochen und Verkaufsartikel auf den Boden geworfen haben sowie einen Mitarbeiter körperlich angegangen sein. Das teilt die Polizei mit.

Die hinzugerufenen Beamten nahmen den Mann mit auf die Wache und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Nach Abschluss der Maßnahmen fiel der 37-Jährige kurze Zeit später in seiner Unterkunft durch sein aufbrausendes Verhalten erneut negativ auf und sorgte für einen weiteren Polizeieinsatz.

Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Zusätzlich zu den Anzeigen erwarten ihn nun die Kosten der unfreiwilligen Übernachtung.