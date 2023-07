Ausbildungsnacht im SRH Neubau in Sigmaringen

Die SRH Berufsfachschule Pflege veranstaltet am Freitag, 21. Juli, eine Ausbildungsnacht im Neubau des SRH Klinikums Sigmaringen, welcher in Kürze in Betrieb genommen wird. Unter dem Motto „Du machst den Unterschied. Wir die Ausbildungsnacht“ können sich interessierte Jugendliche und junge Erwachsene bei diesem Event von 17 bis 22 Uhr in lockerer Atmosphäre über die Studiums– und Ausbildungsberufe bei den SRH Kliniken im Landkreis Sigmaringen aus erster Hand informieren.

Gesprächspartner sind die derzeitigen Auszubildenden, die Lehrkräfte und die Schulleitung. Zum Unterhaltungsprogramm gehört zum Beispiel eine Ralley mit Pflegehilfsmittel und eine Fotobox. Musik gibt dem Ganzen eine chillige Note, für Snacks und Getränke ist gesorgt. Wer noch vor der Eröffnung den Neubau erkunden will, hat dazu Gelegenheit bei Führungen um 18 Uhr und 19 Uhr.