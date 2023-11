Aus Tagesmüttern werden Kindertagespflegerinnen

Zwölf neue Tagesmütter haben Ende September ihren Qualifizierungskurs zur Kindertagespflegeperson erfolgreich abgeschlossen. Aus diesem Anlass fand eine Feierstunde im Frauenbegegnungszentrum in Sigmaringen statt.

Die Hauptreferentin des Kurses, Sabine Stauß, gab anfänglich einen Überblick über das gemeinsam erlebte Ausbildungsjahr. Denn alle haben den Kurs neben ihrer Tätigkeit als Kindertagespflegeperson, die nach dem ersten Teil des Kurses bereits begonnen werden kann, oder als noch Berufstätige und meist als Mutter eigener Kinder absolviert. „Neben den beruflichen, persönlichen und familiären Verpflichtungen eine solche Aufgabe zu stemmen, ist schon beachtlich und herausfordernd, was sicherlich die eine oder andere auch ab zu an ihre Grenzen brachte“, so Stauß.

Hubert Schatz, Leiter des Fachbereich Jugend im Landratsamt Sigmaringen, beglückwünschte alle Absolventinnen zu ihrem Abschluss und bedankte sich für ihr Durchhaltevermögen und ihr Engagement für diese wichtige und bedeutende Tätigkeit. Beeindruckt zeigte er sich darüber, dass fast alle Absolventinnen bereits drei bis fünf Tageskinder gleichzeitig betreuen oder sieben bis acht Kinder im Wechsel bei sich zu Hause erziehen, betreuen und fördern. „Das würde ich nicht schaffen“, lobte er.

Neu in diesem Kurs war die Teilnahme von drei sogenannten Aufstockerinnen. Hier handelt es sich um eine neu geschaffene Anschlussqualifizierung von Kindertagespflegepersonen die früher bereits mit 160 Unterrichtseinheiten (UE) qualifiziert wurden, und die Tätigkeit seit mindestens fünf Jahren ausüben.

Mit zusätzlichen 140 UE an Qualifikation dürfen sie nun, wenn sie außerhalb ihres eigenen Haushalts mit ein bis zwei weiteren qualifizierten Kindertagespflegepersonen zusammenarbeiten, neun statt bislang sieben Kinder betreuen. Vor dem Hintergrund des Platzmangels an Betreuungsplätzen in vielen Orten, Städten und Gemeinden im Landkreis ist dies eine hilfreiche Entwicklung, wie das Frauenbegegnungszentrum mitteilte.

Der Kurs fand zum zweiten Mal auf Grundlage einer Neukonzeption des Curriculums für Kindertagespflegepersonen statt, die eine Erweiterung der Kursdauer von bislang 160 UE auf jetzt 300 UE vorsieht. Dieses kompetenzorientierte Konzept wird landesweit so umgesetzt, um die Quantität und Qualität der Kindertagespflege weiter auszubauen. Aktuell betreuen 64 aktive Kindertagespflegepersonen 251 Kinder im Alter von null bis 14 Jahren im Landkreis Sigmaringen.