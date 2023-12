Aufregung am frühen Morgen: Das steckte hinter dem Feuerwehr-Einsatz

Gegen 8.20 Uhr sind am Montagmorgen Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Innenstadt alarmiert worden.

Grund: Die Brandmeldeanlage am Sigmaringer Rathaus hatte ausgelöst. Als die Feuerwehr wenige Minuten später mit mehreren Einsatzwagen am Rathaus eintraf, waren die Rathaus-Mitarbeiter bereits wieder beruhigt an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt.

Passanten zucken mit den Schultern

Auch bei den Kameraden der Feuerwehr stellte sich schnell Beruhigung ein, denn ein Brand war weit und breit nicht zu erkennen. Die vielen Passanten blickten angesichts der enormen Präsenz an Einsatzkräften zwar gebannt in die oberen Stockwerke der umliegenden Häuser, doch auch sie zuckten nur mit den Schultern.

Polizei-Sprecherin Daniela Baier erklärte auf Nachfrage, es habe sich bei der Alarmierung um einen technischen Defekt gehandelt.