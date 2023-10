Aufregende Konstellation von Instrumenten und Klängen

Ein Trio in der Besetzung Oboe, Fagott und Klavier hört man nicht oft. Am Samstag, 7. Oktober, haben Klassikliebhaber dazu ab 17 Uhr Gelegenheit. Das „Trio Minami“ mit Jordi Bertran Sastre, Yuki Kishikawa und Chiaki Nagata gastiert in der Aula der Musikschule Sigmaringen.

Die Japanerinnen Yuki Kishikawa und Chiaki Nagata sowie Jordi Bertran Sastre aus Spanien haben sich gerade neu gefunden und schätzen gelernt. Was sie verbindet und was sich auch in der Wahl des Namens „Trio Minami“ manifestiert ‐ es ist das japanische Wort für „Süden“ ‐ ist die Freude und Begeisterung für das Zusammenspiel der von ihnen ausgewählten Komponisten aus Frankreich und Spanien für diese aufregende und ungewöhnliche Konstellation von Instrumenten und Klängen.

Das Programm umfasst das Trio Nr. 1, op. 5 für Klavier, Oboe und Fagott von Henri Brod, ein Trio für Oboe, Fagott und Klavier von Francis Poulenc sowie „Una Historia de la Alhambra“ von Óscar Navarro.

Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Weiter Informationen zum „Trio Minami“ und dem Programm finden Sie unter: https://www.chiaki-nagata.de/kooperationen/trio-minami/