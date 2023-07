Auf zum neunten Schwimmfest im Sigmaringer Donaubad

Das Sigmaringer Schwimmfest, das sich am 29. Juli zum neunten Mal jährt, lädt auch in diesem Sommer zum Mitmachen ein. Nachdem die Veranstaltung weit über die Kreisgrenzen hinaus Zuspruch erfährt, freuen sich die DLRG Sigmaringen, der TSV Laiz und der TV Mengen nicht nur über den Wettstreit ihrer Vereinsschwimmer, sondern über die Teilnahme aller Wasserratten. Die Anmeldung kann bis zum 28. Juli im Donaubad selbst oder über das Internet erfolgen, Mail an [email protected]

Um 10 Uhr beginnen die Läufe wie immer mit dem Eltern–Kind–Schwimmen, bei dem der Nachwuchs (acht Jahre alt oder jünger) erst 25 Meter auf dem Rücken von Mama oder Papa getragen wird, bevor er weitere 25 Meter alleine schwimmen muss. Danach streben die größeren Kinder — von 2014 bis 2006 nach Jahrgängen gestaffelt — über 50 Meter Brust, Kraul und Rücken zu Bronze, Silber oder Gold. Ambitionierte Schwimmer ringen über 100 Meter und 400 Meter Freistil sowie über 200 Meter Lagen (Delfin, Rücken, Brust, Kraul) um die Medaillen; Rettungs–Spezialisten ziehen Puppen so schnell wie es geht. Nach Freistil– und Lagenstaffeln (4 x 50 Meter, Gesamtalter bis 50, bis 130 und über 130) wird die Siegerehrung das Schwimmfest wieder krönen.

Dank großzügiger Sponsoren kostet die Teilnahme nichts, neben Medaillen, Urkunden und Sachpreisen wird es für die Teilnehmer sogar einen Gratis–Obstbuffet geben.