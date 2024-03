Landrätin Stefanie Bürkle (CDU) will Flüchtlinge, die in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) Sigmaringen untergebracht sind, nicht zur Arbeit verpflichten. Das teilt sie auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Die Flüchtlinge nähmen die freiwilligen Arbeitsangebote bereitwillig an.

Thüringer Landrat prescht voran

Bürkles Amts- und Parteikollege Christian Herrgott aus dem Saale-Orla-Kreis in Thüringen hatte in der vergangenen Woche eine Initiative vorangetrieben, die das Ziel hat, Flüchtlinge zur Arbeit zu verpflichten. Asylbewerber könnten der Gesellschaft so etwas zurückgeben, sagte Herrgott dem Nachrichtensender n-tv.

Im Gegenzug für einfache Tätigkeiten wie Reinigungs- und Gartenarbeiten stehen ihnen 80 Cent pro Stunde zu. Weigern sie sich, erhalten sie nur noch Leistungen zur Deckung ihres Bedarfs an Ernährung und Unterkunft, einschließlich Heizung sowie Körper- und Gesundheitspflege.

Gesetzbuch sieht Arbeitspflicht als möglich an

Die Initiative Herrgotts steht rechtlich auf sicheren Füßen. So heißt es im Asylbewerberleistungsgesetz in Paragraf fünf: „In Aufnahmeeinrichtungen sollen Arbeitsgelegenheiten insbesondere zur Aufrechterhaltung und Betreibung der Einrichtung zur Verfügung gestellt werden“. Dort heißt es aber auch: „Arbeitsfähige sind zur Wahrnehmung einer zur Verfügung gestellten Arbeitsgelegenheit verpflichtet“.

Dennoch erachtet Landrätin Bürkle eine solche Arbeitspflicht für Flüchtlinge im Kreis Sigmaringen als unsinnvoll. Der Kreis nutze bereits die im Asylbewerberleistungsgesetz festgehaltenen Arbeitsmöglichkeiten, um die Integration in den Arbeitsmarkt zu fördern, teilt Bürkle mit.

„Aus unserer Sicht sind diese Arbeitsmöglichkeiten allerdings nicht geeignet, um Geflüchtete gegen ihren Willen zu einer Aufgabe beziehungsweise einer bestimmten Arbeit zu verpflichten“, stellt die Landrätin klar.

Fast ein Drittel der Flüchtlinge arbeiten

Im Kreis Sigmaringen gebe es laut Bürkle bereits seit Jahren diverse Arbeiten, die Flüchtlinge übernehmen - alles auf freiwilliger Basis. So sorgten Asylsuchende in Gemeinschaftsbereichen für Sauberkeit und Ordnung. Auch außerhalb der LEA engagieren sich Flüchtlinge für das kleine Entgelt, beispielsweise beim Auf- und Abbau des Weihnachtsmarkts und des Ringtreffens bei der Fasnet in Sigmaringen, ergänzt Lorenz, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums.

Die Behörde sieht ebenfalls keinen Anlass, am Freiwilligkeitsprinzip zu rütteln. Lorenz teilt mit, dass es in der LEA stets ein so großes Interesse an einer freiwilligen Mitwirkung gab, dass eine Verpflichtung zur Arbeit bislang nicht nötig war. Im vergangenen Monat arbeiteten 120 von 407 Flüchtlingen in der LEA. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt sechs bis acht Wochen. Zusammen kamen sie im Februar auf 7000 Arbeitsstunden.