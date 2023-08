Arbeitskreis Verkehrssicherheit bietet Fahrsicherheitstraining für Senioren an

Viele Senioren behalten bis ins hohe Alter ihren Führerschein und nehmen täglich aktiv am Straßenverkehr teil. Fahrsicherheitstrainings tragen dazu bei, diese aktive Teilnahme möglichst lange zu erhalten. Seit Mitte August finden solche Tagesseminare in Sigmaringen statt. Für das Seminar am Dienstag, 26. September, von 8 bis etwa 17 Uhr sind noch Plätze frei.

Der theoretische Teil soll das Wissen in verschiedenen Bereichen auffrischen und auf den aktuellen Stand bringen. Der praktische Teil soll die Mobilität älterer Verkehrsteilnehmer unterstützen und fördern und beinhaltet verschiedene fahrpraktische Übungen mit den Fahrzeugen der Teilnehmer, moderiert und angeleitet durch geschultes Personal der Kreisverkehrswacht Sigmaringen. Die Teilnahme ist kostenlos, aber begrenzt auf maximal 12 Personen pro Veranstaltung. Alle Teilnehmenden erhalten am Ende eine Teilnahmebescheinigung. Am Veranstaltungstag werden Kaffee, Kaltgetränke und Butterbrezeln zur Verfügung gestellt.

Anmeldungen für den Kurs am 26. September sind möglich bei Julia von Blohn vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/803—1042 (montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr) oder per E–Mail an [email protected]. Interessierte sollten bei der Anmeldung ihren Vor– und Nachnamen, ihre Adresse, ihr Alter und eine Telefonnummer angeben. Voraussetzung für die Teilnahme sind ein eigenes Auto und die entsprechende Fahrerlaubnis.