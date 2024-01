Anwohner des Schönenbergs melden Bedenken gegen einen Parkplatz an, den das Haus Nazareth auf dem früheren Sportplatz des Konvikts bauen möchte. Ihr Hauptargument: der Verkehr und eine zunehmende Lärmbelastung. „Von unserer Seite ist noch nicht entschieden, ob wir den Parkplatz bauen“, sagt der Direktor des Kinderheims. Vor einer Entscheidung will er gegen Ende des ersten Quartals das Gespräch mit den Anwohnern suchen.

Um in Erfahrung zu bringen, ob der Bau des Parkplatzes grundsätzlich möglich ist, hat das Haus Nazareth im vergangenen Jahr eine Bauvoranfrage gestellt. Auf dem Sportplatz oberhalb des früheren Konvikts, in dem unter anderem Wohngruppen des Kinderheims untergebracht sind, sollen laut Antrag 51 Parkplätze angelegt werden.

Dass wir jetzt noch mehr belastet werden sollen, das geht gar nicht. Ursula Schmidt-Eisele

Zwischenzeitlich habe sich diese Zahl wegen der Pflicht zum gleichzeitigen Bau einer Photovoltaikanlage auf 35 reduziert. „Nur so ist der Parkplatz für uns wirtschaftlich sinnvoll“, führt Baumeister in einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ aus.

Rechtlich wäre der Parkplatz zulässig

Laut Vorbescheid ist der Bau des Parkplatzes rechtlich zulässig. Wie das Sigmaringer Baurechtsamt in seinem Schreiben vom 7. Dezember ausführt, sei der Parkplatz unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar.

Ferner werde das Gebot der Rücksichtnahme nicht verletzt. Mit diesen Bemerkungen weist die Behörde den Einspruch zurück, mit dem sich 22 Anwohner gegen den Parkplatz und die Zufahrt über ihrer Straße wendeten.

Vergangenen Freitag trafen sich 17 in der Straße „Am Schönenberg“ lebende Anwohner zu einer Versammlung im Donau-Hirsch in Sigmaringendorf. Dabei wurde deutlich: Durch die angrenzende Bundesstraße, Fußgänger wie Schüler der Liebfrauenschule, Flüchtlinge oder in ihrer Straße parkende Autos fühlen sich die Anwohner stark belastet. „Wir tragen unseren Teil zum Gemeinwohl bei“, sagt Ursula Schmidt-Eisele. „Dass wir jetzt noch mehr belastet werden sollen, das geht gar nicht.“

Das wichtigste Gegenargument

Was den Anwohnern nicht schmeckt: Über die Straße „Am Schönenberg“ soll der geplante Parkplatz erschlossen werden. Aktuell ist die Straße eine Sackgasse, die an einer Wendeplatte endet. Die Hauptforderung der Bürger: Der Parkplatz soll über die Konviktstraße angefahren werden.

Aus Sicht von Direktor Peter Baumeister wäre dies grundsätzlich denkbar, allerdings deutlich aufwändiger und damit teurer als eine Erschließung über die Straße „Am Schönenberg“. Ihm gehe es darum, den Parkplatz möglichst kostengünstig anzulegen, weil sein Haus die wirtschaftlichste Lösung bevorzuge.

Hohe Frequenz nur an wenigen Tagen

Zudem weist Baumeister darauf hin, dass der Parkplatz in der Regel von fünf Autos genutzt werde und nur an circa zehn Tagen pro Jahr, wenn es Veranstaltungen gebe, voll belegt sei. Diese Zahlen zweifeln die Anwohner an.

Wenn er erst einmal gebaut sei, werde er auch genutzt, so ihr Argument. Baumeister kontert: „Wenn wir mehr Parkplätze bräuchten, würden wir andere Werte angeben - sonst fallen wir auf die Nase.“

Widerspruch wird erneut eingereicht

In ihrer Versammlung am Freitag haben die Anwohner beschlossen, dass sie ihren Widerspruch erneut einreichen werden. Die Frist dazu läuft am 14. Februar ab.

Sollten die Bürger binnen drei Wochen keine Reaktion vom Haus Nazareth oder dem Baurechtsamt erhalten, will die Interessengemeinschaft auf das Haus Nazareth zugehen, beschreibt Edi Wanner von der Interessengemeinschaft das weitere Vorgehen.