Hat ein 34-jähriger Mann aus der Region die minderjährige Tochter seiner Lebensgefährtin sexuell missbraucht? Dieser Frage ist das Amtsgericht Sigmaringen am Donnerstag nachgegangen. Er soll Anfang des Jahres fünfmal mit der Jugendlichen ohne Verhütungsmittel Geschlechtsverkehr gehabt haben.

Jugendliche ist schwanger

Die 2006 geborene Jugendliche teilte der Familie wenige Wochen später mit, dass sie schwanger sei. Was genau vorgefallen war und ob es überhaupt zu den sexuellen Übergriffen gekommen war, konnte im Gericht noch nicht geklärt werden.

Der Angeklagte stritt zu Beginn der Verhandlung alle Vorwürfe ab. Die Staatsanwältin hatte ihm zur Last gelegt, zu Beginn des Jahres mehrfach mit der jugendlichen Tochter seiner Lebensgefährtin sexuell intim geworden zu sein. Als die Jugendliche sich weigerte, soll er sie damit unter Druck gesetzt haben, dass er ihre Mutter verlassen würde, wenn die Tochter nicht einwillige.

In der Verhandlung ging es vor allem um einen bestimmten Abend Ende Januar. An diesem soll der Angeklagte, seine Lebensgefährtin und deren Tochter sowie Verwandte zusammen Alkohol getrunken haben. Wie zwei der am Abend Anwesenden aussagten, soll die Jugendliche einen Verwandten des Angeklagten mehrfach intim mit ihrem Fuß gegen dessen Willen berührt haben.

Ich erinnere mich nicht mehr an das, was danach passiert ist. Der Angeklagte

Laut Richterin habe die Jugendliche ausgesagt, dass die Annäherungen auf Gegenseitigkeit beruht hätten und die Berührungen weniger intim waren als behauptet. Die Jugendliche selbst sagte aufgrund ihres Alters vor Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus.

Angeklagter wacht im Bett der Jugendlichen auf

An besagtem Abend soll es im Anschluss zu dem ersten sexuellen Übergriff gekommen sein. Während die Lebensgefährtin geschlafen hat, sollen der Angeklagte und die Tochter weiter Alkohol getrunken haben. „Ich erinnere mich nicht mehr an das, was danach passiert ist“, so der Angeklagte.

Aufgewacht sei er schließlich im Bett der Jugendlichen. „Ich war aber angezogen“, sagte er. Die Jugendliche habe nur Unterwäsche getragen und mit ihm im Bett gelegen, beide hätten sich aber nicht mehr daran erinnern können, ob es Annäherungen gegeben hat.

Ich denke, dass nichts Intimes war. Das kann ich mir nicht vorstellen. Zeugin

Die 36-jährige Mutter bezweifelte die Vorwürfe ihrer Tochter. Ihr Lebensgefährte und ihre Tochter hätten immer ein gutes Verhältnis zueinander gehabt. „Ich denke, dass nichts Intimes war. Das kann ich mir nicht vorstellen“, sagte sie. Auch habe ihre Tochter nie etwas von einem Übergriff erzählt oder sich auffällig verhalten.

Empfohlene Artikel Drohende Klage Rettungssanitäter fühlt sich vom Landratsamt schikaniert q Bad Saulgau

Wochen nach den angeblichen Missbrauchsfällen hatte ihre Tochter von der Schwangerschaft erzählt. „Es war erst alles gut“, so die Mutter. Nachdem ihre Tochter ihren leiblichen Vater getroffen hatte, kippte die Stimmung. Kurz darauf zog die Jugendliche aus. Warum sie das tat, blieb offen.

Gutachten soll Glaubwürdigkeit klären

Da es zwischen den verschiedenen Aussage zu größeren Unstimmigkeiten gekommen war, hat das Gericht ein Gutachten angeordnet. Dieses soll klären, ob die Aussage der Jugendlichen glaubwürdig ist. Außerdem soll nach der Geburt des Kindes ein Test klären, wer für die Vaterschaft infrage kommt. Dann soll der Fall weiter verhandelt werden.