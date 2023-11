Ein Anhänger, der am Fahrbahnrand abgestellt war, hat sich in Sigmaringen am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Straße „Am Dettingerberg“ selbstständig gemacht. Das teilt die Polizei mit. Offensichtlich nicht richtig abgesichert rollte der Anhänger in der abschüssigen Straße rund 300 Meter bergab und prallte gegen eine Hauswand. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro beziffert.