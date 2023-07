Ein Angler ist am Mittwochvormittag auf Höhe des Bahnhofs Inzigkofen tot in der Donau aufgefunden worden. Angehörige fanden den 75 Jahre alten Mann gegen 9.15 Uhr leblos im Wasser am Flussufer, sagte Christian Sugg von der Polizei auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Kriminalpolizei ist vor Ort

Nach dem Fund untersuchten Beamte der Kriminalpolizei, ob der Mann eines natürlichen Todes starb. Nach jetzigem Stand könne eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden, sagte Polizeisprecher Sugg. Die Kriminalpolizei werde die Hintergründe des Todes aber weiter untersuchen. Als Todesursache stehe eine gesundheitliche Beeinträchtigung im Raum.

Angehörige werden betreut

Das Unglück ereignete sich unweit der Brücke beim Bahnhof Inzigkofen flussabwärts. Zwei Vertreter der Notfallseelsorge betreuten Angehörige des Toten vor Ort bei der Unglücksstelle.