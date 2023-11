„Andrea“ setzt sich für ein gewaltfreies Leben ein

Seit ihres Bestehens im Jahr 2012 setzt sich die Beratungsstelle häusliche Gewalt (BhG) des Caritasverbandes Sigmaringen gemeinsam mit dem Landkreis Sigmaringen dafür ein, das Thema häusliche Gewalt aus seiner Tabuzone zu holen, dafür zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen wo und wie im Landkreis geholfen werden kann.

In diesem Jahr bekommen die Organisatoren Unterstützung von „Andrea“, einer Holzfigur, die gemeinsam mit einer orangenen Bank unter dem Motto „kein Platz für Gewalt“ symbolisch für ein Jahr auf die Reise durch den Landkreis geschickt wird, um das Thema häusliche Gewalt sichtbar zu machen. Die Farbe Orange ist bewusst gewählt worden und orientiert sich an der UN- Kampagne „Orange the World“, die seit 1991 auf die hohe Betroffenheit von geschlechtsspezifischer Gewalt aufmerksam macht, und ist somit ein Symbol für eine gewaltfreie Welt für Frauen und Mädchen.

An jedem Ort an dem „Andrea“ verweilt, besteht die Möglichkeit für Vorbeikommende sich zu setzen und sich zu fotografieren und somit ein Statement gegen Gewalt zu platzieren. Die Beiträge können über die sozialen Medien der Beratungsstelle häusliche Gewalt veröffentlicht werden.

Wo „Andrea“ verweilen wird, und was noch hinter der Aktion steckt, wird bei der Auftaktveranstaltung „Kein Platz gegen Gewalt“ am Donnerstag, 23. November, um 10.30 Uhr auf dem Karlsplatz in Sigmaringen gezeigt. Es findet ein kleines Rahmenprogramm statt. Claudia Wiese, erste Landesbeamtin des Landkreises, wird die Aktion mit einem Grußwort unterstützen und das Improtheater Spieltrieb wird auf seine Weise „Andrea“ begrüßen und auf die Reise durch den Landkreis schicken.