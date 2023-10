Ach ja, es gibt nichts Älteres als die Zeitung von gestern, sagt der Volksmund. Wir Zeitungsmacher wundern uns manchmal selbst über das geschriebene Wort von gestern. Oder von vorgestern. Blick in unser Blatt vom 23. August. „Stadttoilette soll bis Anfang September fertig sein“, stand damals auf der Sigmaringen-Seite geschrieben. Zum Flohmarkt sei eine Nutzung der Toilette noch nicht möglich.

Die öffentliche Toilette ist aus stabilem Material gebaut und teilweise mit Edelstahl verkleidet. (Foto: Michael Hescheler )

Mit Bedacht wählte unsere Redaktion den Konjunktiv, der eine Distanz zwischen der Aussage eines Dritten und ihrem tatsächlichen Wahrheitsgehalt kennzeichnet. Sechs Wochen später verzichten wir voller Erleichterung auf den Konjunktiv und jauchzen: Die Stadttoilette ist (endlich) fertig.

Am Mittwoch um 16 Uhr ist es soweit

Seit diesem Mittwoch, 16 Uhr, kann die Bedürfnisanstalt benutzt werden. Was einst mit einem Antrag der CDU-Fraktion begann, hat rückblickend ganz schön viel Staub aufgewirbelt. Mit einem Schmunzeln denken wir zurück an schwungvolle Diskussionen im Gemeinderat, an die Anwohnerproteste (ursprünglich sollte das Klo auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgebaut werden) und an den stolzen Preis in Höhe von rund 400.000 Euro, der der Stadt für die Bedürfnisanstalt in Rechnung gestellt wird.

Die Nutzung ist kostenfrei

Kostenfrei können Menschen dafür nun am Stadteingang ihr Geschäft verrichten. Die grüne Ampel zeigt von Weitem an, wenn die Toiletten frei sind. Doch zurück zur eingangs angeführten rund sechswöchigen Verzögerung. Nach der Herstellung der Außenanlage erfolgte die Abnahme und Einweisung durch den Hersteller. Die Anlage steckt voller Technik und reinigt sich weitgehend automatisch. Eine Reinigungsfirma sieht regelmäßig nach dem Rechten, auch das musste organisiert werden. Kurzum: Bis das alles organisiert war, vergingen etliche Wochen.

Apropos: Auf eine offizielle Feierstunde zur Eröffnung verzichtet die Stadt oder uns sind derartige Pläne bis jetzt nicht bekannt. Das soll die Freude über die grünen Ampeln an der Donaustraße aber keineswegs schmälern.