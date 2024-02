Die Spendenbereitschaft für die Aktion Reissack des Gutensteiner Hilfsprojekts Mariphil ist ungebrochen. 109 Tonnen Reisen sind in der Zeit von November bis Mitte Januar in der Region um das Mariphil-Kinderdorf auf der philippinischen Insel Mindanao an Bedürftige verteilt worden. 14 Tage lang konnten mit den Spenden aus ganz Deutschland rund 26.500 Menschen mit Reis versorgt werden.

Keine Selbstverständlichkeit

„Es ist toll, wie viele treue Spender in der Weihnachtszeit an unser Projekt denken“, sagt der Vorsitzende Martin Riester. Das sei angesichts der Preissteigerungen in diversen Bereichen und einer von vielen Menschen empfundenen Unsicherheit keine Selbstverständlichkeit.

Preissteigerungen wirken sich auf Gewicht aus

Absolut liegt das Gewicht der ausgegebenen Reissäcke mit 109 Tonnen allerdings unter dem der Vorjahre - und das, obwohl mehr Menschen für die Aktion gespendet haben. „Das liegt daran, dass wir den Inhalt eines Sacks auf 35 Kilo reduzieren mussten, um den Preis von 40 Euro pro Sack für die Spender halten zu können“, sagt Riester. Das sei keine einfache Entscheidung gewesen. „Aber wir leiden genauso unter den wirtschaftlichen Zwängen und können es nicht leisten, jeden Reissack mit einer gewissen Summe aus unseren Rücklagen zu unterstützen.“

Wie die Aktion organisiert wird

Die Aktion für 2023 hat Riesters Frau Isabel zusammen mit Vorstandsmitglied Helmut Glocker gemeinsam mit dem philippinischen Team von Mariphil organisiert. Die vor Ort befindlichen Praktikantinnen aus dem Kinderdorf haben ebenfalls kräftig mitgeholfen. Sie haben die bedürftigen Familien ausgewählt, informiert und an den Tagen der Verteilung zusammengerufen. „Wir achten jetzt wieder verstärkt darauf, dass die Familien eigene Behälter mitbringen, damit wir auf Plastiksäcke und -tüten verzichten können“, so Riester. Gerechnet wird übrigens mit 300 Gramm Reis pro Person pro Tag.

Wichtige Rückmeldungen

Die Spendenempfänger verfassen Dankesbriefe, die die Spender in Deutschland erhalten. Das soll einmal zeigen, dass die Hilfe angekommen ist und außerdem einen Einblick in die persönlichen Verhältnisse der Familien geben. „Diese Rückmeldungen sind uns wichtig“, so Riester. Um aber auch hier Einsparpotenzial zu nutzen, werden die Briefe mittlerweile von Deutschland aus verschickt.

Sonderaktionen sollen weiter möglich sein

Auch das Kinderdorf selbst profitiert von der Reissack-Aktion. „Außerdem haben wir gewisse Vorräte für Projekte auf der Müllhalde in Davao und bei den indigenen Völkern im Hinterland angelegt“, sagt Riester. Dort würden an ausgewählten Terminen Reisgerichte verteilt und Kontakte geknüpft.

Welcher Stichtag für die Spenden gilt

Es komme auch vor, dass Spenden für die Aktion Reissack erst im neuen Jahr auf dem Mariphil-Konto eingingen. „Viele Menschen kommen erst zwischen den Jahren zur Ruhe und entschließen sich dann zu einer Spende“, so Riester. Weil die Aktion aber irgendwann beendet werden müsse, sei der 15. Januar als Deadline festgelegt worden. Alle Spenden, die danach eingehen, werden automatisch für die nächste Aktion beiseite gelegt.

Mehr Infos über das Hilfsprojekt und die unterschiedlichen Möglichkeiten zu helfen gibt es unter www.mariphil.net.