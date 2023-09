Am 8. Oktober ist Hohenzollerntag

Das Motto des Hohenzollerntags am Sonntag, 8. Otkober, lautet „Feuer und Wasser“. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Netzwerks der Hohenzollern-Orte lädt das Hohenzollernschloss auch in diesem Jahr wieder ein.

Über das Thema „Feuer und Wasser“ heißt es in der Pressemitteilung: Lebensnotwendig und zugleich gefährlich sind diese beiden Elemente. Im Hohenzollernschloss und bei einer Stadtführung werden an diesem Tag Besonderheiten aus fast vergessenen Zeiten erzählt.

Der preußische Brandmeister nimmt Besucher bei der Themenführung „Brandheiß“ mit in das 19. Jahrhundert und erzählt von den dramatischen Stunden während des Schlossbrands am 17.April 1893. Wie schafften es die Feuerwehren mit ihren Gerätschaften und der damaligen Schutzausrüstung so viele Möbel und Kunstgegenstände zu retten und noch größeren Schaden zu verhindern? Das ist eine Frage, auf die Besucherinnen und Besucher des Schlosses und der Stadt eine Antwort erhalten.

Mit einer „Brünnelesführung“ beteiligt sich die Stadt Sigmaringen am Hohenzollerntag. „Wasser war und bleibt ein wertvolles Gut“, heißt es in der Mitteilung weiter. Jeder Brunnen in der Stadt hat seine eigene Geschichte und erzählt von besonderen Begebenheiten.

Die „Hohenzollernführung“ spannt einen Bogen weit durch alle Epochen und gewährt Einblicke in das Leben der Fürstenfamilie damals wie heute.

Interessierte können sich selbst entscheiden, welche Themenführung sie besonders interessiert und sich einen Platz unter: www.hohenzollern-schloss.de sichern.