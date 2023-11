Alte Schultische finden neues Zuhause in der Ukraine

Zahlreiche alte Schultische- und stühle sind Mitte November von der Bilharzschule in eine Lagerhalle nach Krauchenwies gezogen, um bald in die Ukraine gebracht zu werden. Die Rektorin, Susanne Seßler, hatte zuvor beschlossen, diese einem wohltätigen Zweck zukommen zu lassen, nachdem die Schule mit neuen Klassenzimmermöbeln ausgestattet worden war. Ein Team von engagierten Mitgliedern des Ladies' Circle, Round Table und Old Table waren aktiv, um die alten Tische und Stühle abzubauen, zu verpacken und in eine neue Bestimmung zu transportieren. Die Initiative wurde durch die Unterstützung von Ottmar Gmeiner ermöglicht, der eine Lagerhalle in Krauchenwies zur Verfügung stellt. Hier werden die Möbel bis Januar sicher aufbewahrt, bevor sie vom „Freunde helfen-Konvoi“ abgeholt und in die Ukraine überführt werden.