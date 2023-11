Er war ein glühender Patriot, verehrte den deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck, und genoss in Sigmaringen höchstes Ansehen als Stadtrat und Bierbrauer: Die Rede ist von Julius Maag, der im Jahr 1876 das Hofbrauhaus Maag in der Sigmaringer Karlstraße 31 gründete, exakt an der Stelle, an der heute das Finanzamt steht.

Der Abriss der Brauereigebäude samt markanten Schornsteinen Anfang der 1940er-Jahre war für die damaligen Sigmaringer „unverantwortlich“.

Brauhaus wird zeitgleich mit der Eisenbahn gebaut

Julius Maag kam im Jahr 1864 von Winterlingen nach Sigmaringen. Mit seiner Frau Rosa hatte er drei Kinder. Maag selbst leitete 1876 den Bau des Brauhauses, unter schwierigen Bedingungen, da die Preise damals hoch waren, auch wegen des zeitgleich stattfindenden Baus der Eisenbahn von Sigmaringen nach Balingen.

Urkunde wurde eingemauert

Als das Brauhaus 1941 abgerissen wurde, entdeckten Arbeiter eine eingemauerte Urkunde aus dem Jahr 1876, die für die Zeitgenossen damals von unschätzbarem Wert war.

Nicht nur wurde in der Urkunde detailliert aufgelistet, welche Betriebe am Bau des Brauhauses beteiligt waren, auch wurde der Grund für die Errichtung der Brauerei beschrieben: „Der Sommer des Jahres 1876 war ein sehr heißer. Die schaffende Menschheit lechzte nach einem frischen und kräftigen Trunke. Darum hat Meister Maag den Entschluss gefasst, solchen Übelständen in Zukunft abzuhelfen.“

Maag war sehr angesehen in Sigmaringen

Im Sigmaringer Staatsarchiv liegen zudem zwei Ausführungen Sigmaringer Bürger, die Braumeister Julius Maag äußerst respektvoll beschreiben. Die eine stammt aus der Feder von Stadtchronist Franz Keller, ehemaliger Rektor und Ehrenbürger der Stadt. Er beschreibt Maag in seinen Erinnerungen aus dem Jahr 1947 als „klein, behäbig, äußerst geschäftsgewandt, freundlich und mit grauem Vollbart“. Bis zum Jahr 1910 und dessen Wegzug nach Stuttgart habe Maag in Sigmaringen als Geschäftsmann und einflussreicher Stadtverordneter gewirkt.

Ein Bild, das die Persönlichkeit und Bedeutung des Braumeisters Julius Maag (Mitte) hervorragend widerspiegelt. Er bewegte sich auch mit dem Sigmaringer Fürst Wilhelm (rechts) auf Augenhöhe. Auch zu Reichskanzler Otto von Bismarck hielt er regelmäßig Kontakt. Bei diesem Foto aus dem Jahr 1905 fand in Sigmaringen eine Brauereiausstellung statt. (Foto: Fotoatelier Kugler/Vorlage: Landesarchiv Baden-Württemberg )

Der Sammlungsinspektor Lothar Haug hielt 1946 fest: „Nach der Tagesarbeit genossen wir jungen Bürgersöhne im Sigmaringer Hofbräuhaus - Brauerei Maag - bei prima Gerstensaft manche ergötzliche Stunde.“ Julius Maag habe es „als lustseliger Braumeister“ verstanden, seine Gäste zu animieren.

Bismarck bedankte sich regelmäßig bei Maag

Insbesondere verehrte Julius Maag den ehemaligen deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck für dessen Verdienste um die deutsche Reichsgründung 1870/71. So sehr, dass er ihm über Jahre hinweg zum Geburtstag (1. April) ein Fass seines Sigmaringer Bieres nach Berlin sandte. Bismarck bedankte sich all die Jahre, die Dankschreiben wurden eingerahmt und fanden im Saalbau Platz.

Auch berichet die „Volkszeitung“ am 9. März 1889, Maag habe dem Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke zu dessen 70-jährigem Militärdienstjubiläum ein eigens gebautes Fass Bier geschenkt. Von Moltke wird ein großer Anteil am Erfolg in den deutschen Einigungskriegen des 19. Jahrhunderts zugeschrieben - was dem Patrioten Maag offenbar ewige Dankbarkeit abrang.

Bei Brauereiausstellung im Mittelpunkt

Julius Maag habe laut dem Sammlungsinspektor Haug um die Jahrhundertwende eine „tonangebende Rolle“ gespielt in der Stadt, auch gesellschaftlich. Bei einer Brauereiausstellung im Jahr 1905 durfte er sich wie der von allen Gästen hochgeschätzte Gastgeber fühlen. „Der Brauereibetrieb galt als der modernst eingerichtete in der ganzen Umgebung“, schreibt Haug.

Der Braumeister habe zur Zeit der höchsten Blüte mehrere Wirtschaften in der Stadt (etwa Löwen und Bären), aber auch 42 auswärtige Wirtschaften mit seinem Bier versorgt. Auch um seine Kunden habe er sich verdient gemacht : „Maag besuchte jeden seiner Kundenwirte jährlich einmal und gab dabei eine Fuhre Bier gratis, was die Bauern als den großen Maagschen Jahrtag bezeichneten.“

Jüdische Gebrüder Frank übernehmen die Brauerei

Doch auch das Hofbräuhaus Maag war eines Tages Geschichte. Im Jahr 1910 erwarben die jüdischen Brüder Frank, die in Laiz bereits das Löwenbräu etabliert hatten, die Brauerei und stellten den Betrieb ein. Fortan wurden Maags Kunden mit dem Laizer Löwenbräu beliefert. Das Brauereigebäude Maag bauten die Brüder Frank zum sogenannten „Saalbau“ um und lebten hier mit ihren Familien bis zu ihrer Vertreibung durch die Nationalsozialisten im Jahr 1938.

Die Stadt Sigmaringen erwarb das Gebäude daraufhin für 96.000 Reichsmark und ließ es 1941 abreißen. Das Finanzamt wurde Anfang der 1950er-Jahre errichtet.

Auch aus Ebingen kommt Trauer und Verwunderung

Die eingangs geschilderte Bewertung des Abrisses des Saalbaus als „unverantwortlich“ stammt vom Sigmaringer Stadtchronisten Franz Keller. Aber auch die „Volkszeitung“ urteilte in ihrer Ausgabe vom 1. Februar 1941: „Wer von denen, die 1876 lebten, hätte sich gedacht, dass schon nach 65 Jahren dieser stattliche Neubau wieder abgerissen würde, um einer neuen, größeren Entwicklung unserer Stadt Platz zu machen?“

Und wenige Tage später berichtet die Sigmaringer Redaktion der „Volkszeitung“, ihr sei Post aus Ebingen zugegangen: „Dass nach 65-jährigem Bestehen der Saalbau in Sigmaringen mit seiner früheren Brauerei und Gasthof abgerissen wird, erweckt auch in Ebingen und Umgebung großes Interesse. War es doch gewissermaßen eine Selbstverständlichkeit, vor allem vor dem Weltkrieg, dass wenn Ebinger nach Sigmaringen kamen, und das waren ihrer nicht wenige, sie bei Maag Einkehr hielten.“

Leise Kritik an den „neuen Zeitverhältnissen“?

Der Redakteur schließt mit einem Satz zum „Saalbau“, der für die damalige Zeit mitten im Hitler-Krieg mutig gewesen sein dürfte: „Nun ist seine Zeit abgelaufen und er muss weichen, die neuen Zeitverhältnisse und Erfordernisse verlangen dies.“