In 40 Jahren verändern sich nicht nur die Menschen, sondern auch ihre Kleidung, ihre Autos ‐ und ihre Stadt. Der Sigmaringer Christoph Fröhlich, der seit 1986 auch in der Schweiz lebt, hat beim Digitalisieren seiner Aufnahmen Bilder aus dem Jahr 1983 entdeckt.

Zu der damaligen Zeit bahnten sich einige größere Veränderungen in Sigmaringen an. So waren die Gleise zum Lokschuppen auf dem Bahnhof und die „badischen“ Gleise 11 bis 13 bereits herausgerissen, auch die Abrisse der Gebäude „Kleider Burkhard“ und „Drogerie Arnaud“ in der Schwabstraße bahnten sich an: „Dies war für mich ein untrügliches Zeichen, dass ich unbedingt ein paar Bilder machen sollte“, sagt Fröhlich.

Schwabstraße ist seit 1979 verkehrsberuhigt

Auf seinem Rundgang durch die Stadt machte er einige Aufnahmen, die vielen jüngeren Sigmaringern heute absurd vorkommen dürften. So fuhren in der Fürst-Wilhelm-Straße bei „Rathaus“, „Traube“ und „Seelos“ noch Autos.

Erst Anfang der 1990er-Jahre kam hier Bewegung in die Sache, ein entsprechendes Bebauungsplanverfahren „Verkehrsberuhigung Innenstadt“ wurde am 30. Oktober 1992 rechtskräftig, der Umbau der Stadt fand dann 1993/94 statt. Danach war nicht mehr nur die Schwabstraße (übrigens auch erst seit 1979 verkehrsberuhigt) , sondern auch die Fürst-Wilhelm-Straße eine Fußgängerzone.

1 von 17

Auch das Raiffeisengebäude (WLZ) nahe dem Bahnhof, dort, wo heute unter anderem der „dm“ und Lidl ihre Filialen haben, stand 1983 noch. Hierzu hat die Stadt Sigmaringen in ihrem Archiv noch eine Abrissgenehmigung gefunden, die am 2. Dezember 2003 erteilt wurde. Vermutlich fanden die Abrissarbeiten dann im Jahr 2004 statt, teilt Stadtsprecherin Anna-Lena Janisch mit.

1986 geht es für Fröhlich in die Schweiz

Christoph Fröhlich wurde 1955 im Fürst Carl Landeskrankenhaus, im heutigen Landratsamt, geboren. Er wuchs in der Badstraße auf und begann schon als 16-Jähriger mit dem Fotografieren. Insbesondere die Eisenbahn in Sigmaringen und Umgebung hatte es ihm dabei angetan.

Mir gefällt es an beiden Orten und so kommt keine Langeweile auf. Christoph Fröhlich

Nach seinem Abitur 1974 als letzter Jahrgang des Gymnasiums in der Hedinger Straße (heutige Theodor-Heuss-Realschule) war er zunächst für zwei Jahre bei der Bundeswehr in Sigmaringen stationiert, später studierte er als Bauingenieur in Stuttgart. Drei Jahre lang war er dann als technischer Leiter für ein Unternehmen für Lärmschutzwände im Kreis Göppingen tätig, ehe es ihn 1986 zu einem großen Chemiekonzern in die Schweiz verschlug.

Seit 2015 ist Fröhlich pensioniert und pendelt seither zwischen seiner Wohnung in Einsiedeln in der Schweiz und seinem zwischenzeitlich übernommenen Elternhaus in der Badstraße: „Mir gefällt es an beiden Orten und so kommt keine Langeweile auf“, sagt er.

Möglichkeiten für künftige Generationen

Die vielen Bilder, die er im Laufe seines Lebens gemacht hat, kommen „mangels geeigneter Erbfolge“ später ins Staatsarchiv ‐ dies sei bereits notariell geregelt, sagt er. Auf diese Weise können auch künftige Generationen in den Genuss der alten Bilder kommen ‐ zumindest dann, wenn sie Lust haben, ins Staatsarchiv zu gehen.

Wenn Sie weitere Erinnerungsfotos haben, melden Sie sich gerne bei der Redaktion unter [email protected]