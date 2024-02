Als der Zug einfach nicht anhalten durfte

Im 19. Jahrhundert gab es noch keine Autos und keinen Bus - die Eisenbahn war das Transportmittel schlechthin für die damalige Bevölkerung. Im Jahr 1878 konnte nach mehrjähriger, für die Arbeiter anstrengender Bauzeit die Strecke Sigmaringen - Tübingen eröffnet werden.

Eine große Erleichterung für die Sigmaringer, die nun auch etwa nach Ebingen reisen konnten, wohin es regen wirtschaftlichen Austausch gab.

Unterschmeien blieb unberücksichtigt

Doch nicht alle profitierten von der Eisenbahn. Die Ende des 19. Jahrhunderts rund 120 Unterschmeier sahen sie zwar, denn sie fuhr mitten durch den Ort - doch ein- oder aussteigen konnten sie nicht. Einen Bahnhalt für Unterschmeien hatte die Königliche Generaldirektion der Staatseisenbahnen in Stuttgart nicht vorgesehen.

Wolfgang Wenzel, dessen Buch „150 Jahre Eisenbahnen in Sigmaringen“ im Jahr 2023 im Gmeiner Verlag erschienen ist, vermutet, dass die Bahnverwaltung den Fußmarsch der Unterschmeier Bürger zum Bahnhalt in Oberschmeien (zwei Kilometer) oder wahlweise gleich nach Sigmaringen (mindestens vier Kilometer) für „zumutbar“ hielt.

Herzblut der Gemeinderäte

Ein Vierteljahrhundert schauten sich die Unterschmeier dieses unbefriedigende Szenario an, dann wurden sie aktiv. Am 20. Mai 1902 wandte sich die Gemeindeverwaltung Unterschmeien an die Generaldirektion mit der Bitte um Errichtung eines Personenhaltepunktes. Die Ausführungen liegen im Staatsarchiv in Ludwigsburg und zeigen, mit wieviel Herzblut die Unterschmeier für eine Verbesserung ihrer Lebenslage eintraten.

Demzufolge sei Unterschmeien eine aufblühende Gemeinde, „die Wohltat einer Personenhaltestelle“ komme jedoch auch den vielen anderen nach Unterschmeien kommenden Personen zugute. Unterschmeien sei für die Sigmaringer Bevölkerung schon jetzt ein „sehr beliebter Ausflugsort“, und das Potenzial ließe sich weiter steigern.

Bahnwärter hätte ganz schön viel laufen müssen

Der Gemeinderat, dem stattliche elf Menschen angehörten, hatte folgende Idee: Der Bahnwärter an Posten 80, kurz vor Einbiegung in den Hönbergtunnel in Richtung Inzigkofen, sollte den Personenhalt bedienen können.

Allerdings sollte der tatsächliche Haltepunkt an einer ganz anderen Stelle sein, nämlich zu Fuß über Umwege rund 800 Meter entfernt, von Unterschmeien Richtung Oberschmeien.

Schon seit fast 150 Jahren fahren in Unterschmeien Züge, doch es hielt noch nie einer an. Versuche, daran etwas zu ändern, haben die Bewohner mehrfach unternommen. Hier rechts der Gleise, auf Höhe der Markierung 79-6 (oberhalb des Zugs), hätte ein Bahnhalt eingerichtet werden sollen. Die Bahninspektion lehnte aber immer wieder ab. (Foto: Patrick Laabs )

Angedacht war konkret gewesen, den Zugang hinunter zum Gleis über die dort befindliche Straßenbrücke - am Ortsausgang in Richtung Nusplingen - zu führen. Heute befindet sich nicht unweit der für den Bahnhalt gewünschten Stelle das Vereinsheim des SV Unter/Oberschmeien. Auch an den Verkauf von Fahrkarten hatten die Gemeinderäte ihrer Zeit gedacht; diese könnten in einem Haus in Unterschmeien bezogen werden.

Kompliziertes Abstoppen an der Stelle

Doch die Entscheider bei der Bahn konnten von den Argumenten nicht überzeugt werden. Insbesondere wurden betriebliche Schwierigkeiten ins Feld geführt: So sei das An- und Abfahren der Züge aufgrund des dortigen Gefälles schwierig. Außerdem sei der Haltepunkt erst 100 Meter zuvor einsehbar, weshalb es wohl häufig zu einem Überfahren des Haltepunkts kommen werde.

Jedes Anzünden: 25 Minuten

Aber noch schlimmer: Der zuständige Bahnwärter an Posten 80 hätte für die Beleuchtung des Haltepunkts sorgen müssen - in der damaligen Zeit mit 800 Meter Entfernung ein Ding der Unmöglichkeit.

Die Bahninspektion rechnete vor, der Wärter müsse für dieses Anzünden mindestens 25 Minuten aufwenden. Zu guter Letzt würden durch einen Unterschmeier Bahnhalt auch die Einnahmen der Station in Oberschmeien reduziert - auch das wollte offenbar niemand.

Irgendwann hatten auch die Unterschmeier Autos

Die Unterschmeier mussten für den Moment von ihrem Wunsch Abstand nehmen - doch gab es in den Jahren 1908 und 1913 unter Bürgermeister Schömbucher zwei weitere Versuche, den Bahnhalt doch noch nach Unterschmeien zu bekommen. Ebenfalls vergeblich. Die zunehmende Motorisierung der Bevölkerung machte die Unterschmeier Bahnhalt-Bestrebungen irgendwann obsolet.