Auf eine kurze Fasnet folgt im Jahr 2025 eine lange Fasnet. Während die Fastnacht im Jahr 2024 am 13. Februar endete, ist der Fasnetsdienstag im Jahr 2025 am 4. März. Die Fasnet wird also etwa drei Wochen länger gefeiert. Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) plant im kommenden Jahr sechs Landschaftstreffen. Hier unsere Übersicht:

25./26. Januar Landschaft Hegau in Engen (Kreis Konstanz)

31. Januar - 2. Februar Landschaft Neckar-Alb in Rottenburg am Neckar

7.-9. Februar Landschaftstreffen Baar in Bad Dürrheim

15./16. Februar Landschaft Oberschwaben-Allgäu in Aulendorf (Kreis Ravensburg)

15./16. Februar Landschaft Hochrhein in Waldshut

22./23. Februar Landschaft Bodensee-Linzgau-Schweiz in Willisau in der Schweiz