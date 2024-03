Es soll ja Menschen geben, deren Herz nicht für den VfB Stuttgart schlägt - und sogar solche, die sich nicht einmal für Fußball interessieren. Diese werden sich über die rot-weißen Schmierereien an Stromkästen und Aufkleber an Laternen und Verkehrsschildern im Sigmaringer Stadtgebiet noch mehr wundern als solche, die etwas mit dem „Brustring“ anfangen können.

So oder so: Witzig sind die Graffiti-Schmierereien nur bedingt, stattdessen sind solche Sachbeschädigungen verboten. Stadt, Stadtwerke und Polizei sind sauer, aber machtlos.

Das sagt die Stadt dazu

„Natürlich ist es für uns als Verwaltung - aber auch für die Bürger als Steuerzahler - sehr ärgerlich, dass solcher Vandalismus das Stadtbild trübt“, sagt Stadtsprecherin Anna-Lena Janisch. Bei allen größeren Sachbeschädigungen erstatte die Stadt Anzeige, sofern das Ausmaß des entstandenen Schadens den Aufwand und polizeiliche Ermittlungen rechtfertigen.

Dies sei zwar regelmäßig bei größeren Graffiti oder flächenhaften Beklebungen der Fall, bei den jüngsten Beschmierungen allerdings nicht: „Bei den insgesamt zwar vielen, aber einzelnen Aufklebern oder kleinen Graffiti sehen wir ohne konkreten Verursacher diesen Aufwand nicht in angemessenem Verhältnis zum entstandenen Schaden“, erklärt Janisch. Daher sei auch noch keine Entfernung der Aufkleber oder ähnlichem erfolgt.

Das sagen die Stadtwerke dazu

Den Stadtwerken gehören die Strom- und Verteilerkästen, die in erster Linie beschmiert worden sind. Sie äußern sich auf Nachfrage allerdings zunächst nicht, wann mit einer Beseitigung der Graffiti zu rechnen sei.

Das sagt die Polizei dazu

Polizeisprecher Christian Sugg bestätigt, dass der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Sigmaringen im Austausch mit der Stadt Sigmaringen und auch mit der Straßenverkehrsbehörde sei: „Grundsätzlich gehören Fälle von Vandalismus und Sachbeschädigung, auch durch Graffitis, leider zum alltäglichen Geschäft der Kolleginnen und Kollegen“, sagt er.

Beim Anblick des roten Brustrings geht jedem VfB-Fan das Herz auf. Allerdings sieht er auf einem Trikot dann doch noch etwas besser aus als auf solchen Kästen. (Foto: Patrick Laabs )

Bei verstärktem Auftreten würden die Fälle bei einzelnen Ermittlern gebündelt, sodass etwaige Zusammenhänge überprüft und gegebenenfalls konkrete Ermittlungsansätze herausgearbeitet werden können.

Worum handelt es sich bei den Graffiti überhaupt?

Graffitis sind ein Großstadt-Phänomen, ihre Anfänge reichen zurück in die 1980er-Jahre. Dass es nun aber auch spezielle Fußball-Graffiti gibt, ist ein eher neues Phänomen.

Beim VfB Stuttgart gibt es verschiedene Fangruppen, sogenannte Ultragruppen, die mit teils großflächigen Graffiti-Werken vor allem in der Stadt, aber auch in der Region um Stuttgart herum auf sich aufmerksam machen.

Insbesondere die großen Ultragruppen wie das Commando Cannstatt 97 und der Schwabensturm 02 waren nun auch im rund 100 Kilometer entfernten Sigmaringen aktiv, um zu zeigen, wie groß nicht nur das Einzugsgebiet des VfB Stuttgart, sondern auch ihr Revier ist. In den Ultragruppen gibt es Sprayer, die ihre Arbeit alleine oder in Gruppen zumeist in der Nacht verrichten.

In Sigmaringen gab es bereits eine Vorgeschichte

Im November 2020 haben Ultragruppen, die es mit dem FC Bayern München halten, hohen Sachschaden durch Graffiti-Schmierereien verursacht. Vom Leopoldplatz waren damals entlang der Josefinenstraße bis zum Industriegebiet Wachtelhau 13 Stromverteilerkästen, Parkscheinautomaten, Umzäunungen und Gebäudewände mit roter und weißer Lackfarbe besprüht worden.

Für die sogenannten „Tags“ hatten die Täter, die nie gefasst werden konnten, zum großen Teil Schablonen für die Worte „FCB“ und „ULTRAS“ verwendet. Der Schaden wurde von der Polizei damals auf 4000 Euro geschätzt.

Möglicherweise sind die aktuellen Graffiti-Werke vom Commando Cannstatt und vom Schwabensturm in der Logik der Ultras auch eine Reaktion auf den damaligen Einfall der Bayern-Ultras in fremdes Revier.