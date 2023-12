Egal, wer über Weihnachten spricht, überall schwingt eine gewisse Vorfreude mit: auf das Leuchten in den Straßen, auf das Wiedersehen mit Familie und Freunden, aufs Festessen und auf das Schenken wie das Beschenkt-Werden. Also alles ziemlich positiv, wenn auch manchmal etwas stressig.

Aber was dabei gerne vergessen geht: Es gibt Menschen, die sich nicht auf das Fest freuen. Das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht haben sie einen ihrer Lieben verloren haben und fürchten sich vor der großen Lücke an Heiligabend?

Von Trauer über Depression

Vielleicht haben sie in ihrer Familie Schlimmes erlebt und mit ihr gebrochen, weshalb sie alleine unter dem Baum sitzen? Vielleicht sind sie an Depressionen erkrankt und können gar keine Freude im Leben empfinden? Vielleicht stecken sie auch einfach in einer anderen Krise und ihnen wäre es lieber, ihr zu entkommen als fröhlich Weihnachten zu feiern?

Wer all das negieren kann, sollte sich glücklich schätzen, aber auch Verständnis zeigen für die Menschen, die gerade leiden. Manch einer würde sich vermutlich sogar über eine Einladung zum gemeinsamen Fest freuen, je nach Umstand. Aber so oder so ist es wichtig zu akzeptieren, dass nicht jeder diese Zeit genießen kann. Manchmal im Leben ist Weihnachten eben ein Keinachten - und das ist völlig okay.