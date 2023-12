Vor vielen Wochen haben wir auf einer nah gelegenen Plantage unseren Weihnachtsbaum reserviert. Auf dem Weg dorthin witzelte ich, dass wir ja, falls unser Traumbaum schon mit dem Namen eines Möchtegern-Besitzers „besetzt“ sein sollte, dessen Schild einfach an einen anderen schönen Baum und stattdessen unseres ran hängen könnten. Das war natürlich ein Scherz! Aber mein Mann sah mich total entrüstet an. Denkt er echt, ich würde so was tun?

Manche geben die Suche auf

Als wir nun also ganz legal unseren Baum ausgesucht und reserviert hatten, kam ein Bekannter des Weges und rief mir zu, dass er es aufgegeben habe, hier einen Baum auszusuchen. Erstaunt fragte ich „Warum?“ und sogleich kam mir die Antwort. Hektisch blickte ich zu meinem Mann - der war jedoch außer Sichtweite. Puh.

Mein Bekannter meinte, sein Namensschild sei die vergangenen zwei Jahre umgehängt worden und er habe nie den Baum bekommen, den er reserviert hatte. Nun sah ich ihn total entrüstet an und sagte: „Was? Das macht doch keiner!“ Er zuckte nur die Achseln, mimte den Scheibenwischer vor der Stirn (soll heißen: Idioten) und ging weiter.

Die Erklärung für das Phänomen

Wenige Tage später grübelte ich immer noch über die Plantagen-Bösewichte, als mir die Weihnachtsbaumverkäuferfrau über den Weg lief. Ich erzählte ihr von der angeblichen „Baumtauschbörse“ und diesmal sah sie mich total entrüstet an. „Was? Blödsinn, so was macht keiner!“

Sag ich doch! Und es gibt auch eine logische Erklärung für das Phänomen: Man hat den markierten Baum wohl einfach schöner in Erinnerung als er wirklich ist. Und dann kommt die Ernüchterung auf den zweiten Blick. Das ist übrigens nicht nur bei Bäumen so.