Adventskalender-Kolumne: Vorsicht vor den Thermoskannen

Na, haben Sie für Samstag schon was geplant? So sinnvolle Dinge wie Plätzchen backen, Geschenke kaufen oder das Weihnachtsmenü zusammenschreiben? Super, aber das können Sie ja getrost am Vormittag erledigen, am Nachmittag empfehle ich Ihnen den Weihnachtsmarkt in Jungnau bei Tante M oder die dörfliche Weihnacht am Rathaus in Laiz.

Vor letzterer muss ich Sie allerdings warnen - weil mir Ihre Gesundheit am Herzen liegt. Meine natürlich auch. Wir sollten vorsichtig sein mit Thermoskannen! Sie wissen ja aus dem vergangenen Jahr, in eben jenen Gefäßen wird in Laiz kein Hagebuttentee, sondern sowas Ähnliches serviert. Rot und süffig, mit oder mit ohne Schuss und auf jeden Fall in seiner späteren Wirkung nicht zu unterschätzen.

Glühwein hilft gegen Kälte

Besonders in angenehmer Gesellschaft unterm Heizpilz genossen, kann dieses so unschuldig daherkommende Heißgetränk schnell zur Gefahr für Leib, Leber und Anorak werden. Aus Erfahrung kann ich Sie aber beruhigen, zumindest was die Flecken anbelangt: Die gehen problemlos wieder weg. Das andere auch, dauert halt.

Vielleicht sollten Sie aber doch so eine Thermoskanne probieren. Der Lustigkeit wegen, ernst wird das Leben noch früh genug. Manch Anwesender hilft vielleicht gern beim Leeren. Und Sie werden merken, wie schön der Glühwein gegen Kälte und eine deutliche Aussprache hilft …