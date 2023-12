Adventskalender-Kolumne: Möge der Last-Minute-Stress mit uns sein!

Mich in eine Decke einkuscheln, das Schneetreiben beobachten, ein Buch lesen und gutes Essen mit den liebsten Menschen: Als absoluter Weihnachtsmensch liebe ich das Weihnachtsfest bereits seit meiner Kindheit. Das hat sich bis heute nicht geändert, gibt es doch im neuen Haus so viel zu schmücken. Allerdings ist inzwischen alles mit Arbeit und irgendwie auch mit einem gewissen Stresslevel verbunden.

Geschenke habe ich noch nicht besorgt

Neben dem Geschenke besorgen (was erst noch auf meiner Liste steht...), hatte ich dieses Jahr die Idee, statt eines herkömmlichen Weihnachtsbaums, einfach einen Bücherbaum mit einer Lichterkette zu bauen. Das spart Ressourcen, Zeit und Geld - so der Gedanke.

Das mit der Zeit war dann aber so eine Sache: Die Bücherkisten waren schnell aus dem Keller geholt, da es bisher noch kein Bücherregal im Haus gibt. Einen Baum aus Büchern zu bauen, stellte sich dann aber doch etwas schwieriger dar, als gedacht. Gut, dass ich nicht für die Statik unseres Hauses verantwortlich war.

Nicht nur einmal habe ich ihn wieder komplett abgebaut und neu angefangen. Vier Stunden später stand der rund 1,80 Meter große Baum dann aber und bereichert nun das Esszimmer, wenn an Heilig Abend die Familie zum Essen kommt.

Gemeinsam Zeit ist das Wichtigste

So in der Erwachsenen-Welt angekommen, ist die Weihnachtszeit für mich nun eine Zeit zwischen Plätzchenduft und Last-Minute-Stress, zwischen besinnlicher Harmonie und hektischem Wahnsinn geworden.

Doch am Ende des Jahres bleibt die Erkenntnis: Das Wichtigste an Weihnachten ist nicht das perfekte Geschenk oder die makellose Inszenierung, sondern die gemeinsame Zeit mit den Menschen, die einem am Herzen liegen. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten - und möge der Last-Minute-Stress mit uns sein!

Mandy Hornstein