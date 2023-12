Zwar können wir alle noch auf ein Weihnachtswunder hoffen, allerdings ist wohl abzusehen, dass der Traum von „weißen Weihnachten“ auch in diesem Jahr ins Wasser fällt.

Dabei war pünktlich zur Adventszeit eigentlich alles angerichtet: Die Temperaturen kletterten in den Keller und dicke Schneeflocken tauchten die Landschaft in wenigen Stunden in ein herrliches weißes Kleid. Das Spektakel ließ sich dick eingepackt auf dem Weihnachtsmarkt oder bei einer heißen Tasse Punsch auf der heimischen Coach wunderbar verfolgen.

Tauwetter macht Hoffnungen zunichte

Leider war das alles nicht von Dauer, denn mit dem Tauwetter schmolz auch unsere Hoffnung auf Schnee an Weihnachten. Diese war ohnehin nicht sonderlich groß, schließlich schneite es vor 13 Jahren das letzte Mal an Weihnachten - dem Klimawandel sei Dank. Vielleicht ist es daher auch an der Zeit, einige bekannte Weihnachtslieder umzudichten. Wie wäre es zum Beispiel mit „Regentröpfchen, Nasssöckchen“ oder „Leise nieselt der Schnee“?

Und wer weiß, wenn wir nur alle „froh und munter“ sind, wird es vielleicht doch noch etwas mit der weißen Weihnacht.