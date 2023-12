Türchen 7

Adventskalender-Kolumne: Kampf der Geschlechter

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Heute öffnet sich das siebte Türchen unseres Adventskalenders. (Foto: Pixabay/Schwäbische.de )

Wer hat an den Feiertagen die Hosen an, wenn es darum geht, welche Weihnachtsfilme geschaut werden? In der Familie unserer Redakteurin gibt es einen Leidtragenden.

Veröffentlicht: 07.12.2023, 05:00 Von: Schwäbische.de