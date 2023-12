Der Gottesdienst gehört für viele zu Weihnachten wie das Amen zum Gebet. Aber an dieser Frage scheiden sich heutzutage die Geister. Während die einen diese feierliche Tradition zelebrieren wollen, halten sich andere bevorzugt zu Hause unter dem Tannenbaum auf - oder lassen den Gottesdienst den Angehörigen zuliebe über sich ergehen.

Ohne Kirche gäbe es kein Weihnachten

Fakt ist aber, dass Weihnachten nach Ostern das wichtigste Fest im Christentum ist. Ohne Kirche gäbe es kein Weihnachten. Darauf macht auch so mancher Kirchgänger mahnend aufmerksam und rümpft die Nase über all diejenigen, die auf den Gottesdienst verzichten wollen, verbunden mit Kommentaren wie „Euch geht’s doch nur um die Geschenke“ oder „Ihr habt Weihnachten ja wohl nicht verstanden“.

Auf den ersten Blick mag das so sein, auf den zweiten zeigt sich aber, dass doch mehr dahinter stecken könnte und Weihnachten vielleicht ja sogar über die Kirche hinaus wirkt. Denn selbst diejenigen, die auf den Kirchbesuch verzichten, sind nicht alle selbstsüchtig auf Geschenke aus oder auf Völlerei.

Christliche Werte sind auch ohne Kirchbesuch spürbar

Viele freuen sich vor allem übers Schenken, über die gemeinsame Zeit und die feierlichen Rituale im Familien- und Freundeskreis. So gesehen werden die christlichen Werte an Weihnachten also doch ganz groß geschrieben - auch ohne Kirchbesuch.