Sein ganzes Leben lang wird der Mensch immer wieder mit Verlust konfrontiert - ob es nun realer Verlust ist oder nur die quälende Angst vor Verlust. Das geht schon viel zu früh los.

Ich glaube, der Verlust des Glaubens an den Weihnachtsmann ist das erste Verlustgefühl, an das ich mich heute erinnere.

Heute ist der Glaube da, morgen nicht

Ich habe noch demonstrativ an den Weihnachtsmann geglaubt, als sich meine Freunde in der Schule bereits darüber lustig machten. Mein sechsjähriger Sohn befindet sich jetzt exakt in dem Alter, in dem er heute an den Weihnachtsmann glaubt und morgen nicht. Ihn quält die Frage, ob es den Weihnachtsmann gibt.

Er will am 24. Dezember von morgens bis abends unterm Baum hocken und aufpassen, wie die Geschenke ins Haus kommen: „Nein, ich mache dieses Jahr keinen Spaziergang.“ Und er sagt: „Rentiere können doch nicht fliegen. Oder?“

Ein letztes Mal Post für den Weihnachtsmann?

Genau dieses „oder“ begleitet ihn nun jeden Tag. Die Post an den Weihnachtsmann, in der er seine Wünsche formuliert, haben wir noch feierlich zum Briefkasten im Ort gebracht. Ich drücke ihm die Daumen, dass er den kommenden Heiligabend noch mit dem Glauben an den Weihnachtsmann erleben kann. Dieser Verlust kommt schließlich noch früh genug.