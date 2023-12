Dass Eltern ihr Kind in Deutschland Jesus nennen dürfen, konnte ich nicht glauben. Bis ein Jesus vor mir stand und ich anschließend googelte. Was ich herausgefunden habe: 1998 haben die Behörden entschieden, dass es auch in Deutschland erlaubt sein soll, sein Kind Jesus zu nennen.

Schließlich ist dieser Name auch in anderen Ländern gängig. Namensvetter des legendären Mannes mit den Sandalen verspüren höchtwahrscheinlich einen gewissen Druck. Auch ich werde regelmäßig auf meinen ach so christlichen Nachnamen hingewiesen: „Paulus, wie in der Bibel“, habe ich schon öfter unter Gekicher gehört.

Menschliche Wesen, trotz besonderem Namen

Muss ein Jesus dann nicht wohl oder übel eine Ausbildung im sozialen Bereich anstreben? Oder eine Bäckerei besitzen und Brot vermehren? Vermutlich sollte er auch stets informiert sein, wie es um den Zustand der Welt steht - und als Partytrick wäre das Wasser-zu-Wein-verwandeln doch optimal.

Dabei dürfen Außenstehende aber nicht vergessen, dass die Namensvetter ebenso menschliche Wesen sind, für die das größte Wunder vielleicht darin besteht, Kaffeeflecken aus der weißen Tischdecke zu bekommen. Wer weiß, vielleicht wird der nächste Trendname für Babys ja Mose.