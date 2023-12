Adventskalender-Kolumne: Der Baum ist zu klein

Auch politisch neigt sich das Jahr dem Ende zu. Doch weil die Gremien in einem gewissen Turnus tagen müssen, steht in der Woche vor Weihnachten noch so manche Sitzung an.

Die läuft dann für gewöhnlich aber etwas anders als sonst: die Themen werden nicht mehr ganz so intensiv diskutiert, die Dauer der Sitzungen hält sich in Grenzen und die Stimmung ist lockerer als sonst - so auch am Montag in Sigmaringendorf.

Darum wird der Baum zum Problem

Beim letzten Tagesordnungspunkt des Abends - Sonstiges - brachten die Gemeinderäte wieder wie üblich ihre Sorgen und die Nöte der Bürger an. Da äußerte sich diesmal einer von ihnen: „Der Christbaum an der Ortseinfahrt ist zu klein.“ So arm sei die Gemeinde ja nicht, um am Baum zu sparen.

Doch als Bürgermeister Philip Schwaiger nach allgemeinem Gelächter erklärte, der sei gepflanzt und brauche bloß Zeit zum wachsen, reichte das dem ambitionierten Gemeinderat nicht. Er schlug vor, übergangsweise einen großen Baum daneben zu stellen, damit das Gewächs imposanter wirke.

Menge statt Größe im Fokus

Ob das wirklich umgesetzt wird? Nach Schwaigers Antwort unwahrscheinlich. Der verwies nämlich auf die insgesamt sieben Christbäume im Dorf, „die hat nicht jede Gemeinde“. Obwohl der Ort den Größenvergleich vielleicht nicht gewinnt, mengentechnisch liegt er scheinbar vorne.

Und auf die Größe kommt es ja sowieso nicht an. Die Stimmung war nach diesem Vorschlag jedenfalls auf dem Hoch, und das ist wichtiger.