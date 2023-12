Adventskalender-Kolumne: Das Fest der Wiederholung

Egal ob das Lied „Last Christmas“ von Wham!, der Film „Kevin allein zu Haus“ von 1989 oder die Plätzchen von Mama: Zum besinnlichen Fest der Liebe gehört die Wiederholung dazu wie die rote Nase zum Rentier Rudolph. Und das ist auch gut so! In Zeiten der unzählbaren Krisen ist es schön, dass sich manche Dinge eben nicht ändern.

Klar, auf manche Dinge könnten wir wohl verzichten: Lebkuchen im September, Regen an Weihnachten oder die potthässliche Weihnachtsdeko, die wir schon vor Jahren besser entsorgt hätten. Aber auch diese Dinge gehören mittlerweile irgendwie dazu.

Auch mal mit der Verwandtschaft lachen

In der Weihnachtszeit sollten wir so etwas gelassener nehmen. Über die Marotten vom Bruder oder der Tante lachen, in die immergleiche Weihnachtsmusik einstimmen und in aller Ausführlichkeit auf die nimmermüden Fragen der Verwandtschaft nach Arbeit, Partner und Lebensstil antworten. Denn: Weihnachten ist die schönste Zeit im Jahr. Und nochmal: Weihnachten ist die schönste Zeit im Jahr!