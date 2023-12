Advent mit der Krankenhausseelsorge

„Ein Fest wie Weihnachten lässt sich nicht auf den Punkt feiern“, schreibt die Öffentlichkeitsstelle der SRH Kliniken. „Es lebt ganz entscheidend von dem Weg, auf dem ich ihm entgegengehe.“ Damit das gelingen kann, lädt die Krankenhausseelsorge Sigmaringen im SRH Klinikum zu einer bewussten Gestaltung der nächsten Wochen ein, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Krankenhauskapelle im SRH Klinikum Sigmaringen ist adventlich geschmückt. Sie ist Tag und Nacht geöffnet und lädt ein zum Verweilen, Meditieren und Beten. Die Krippe ist ab dem 3. Dezember bereits im Entstehen. Sie zeigt nicht nur das Geschehen um Christi Geburt, sondern spannt den Bogen über die ganze jüdisch-christliche Heilsgeschichte bis in die Zeit der Kirche hinein. Langsam wächst so die Krippe im Advent über das Weihnachtsfest bis zu „Dreikönig“. Sie ist bis zum 12. Januar zu sehen. Der Adventsbrief der Krankenhausseelsorge liegt am Schriftenstand in der Kapelle aus.

Am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, spielt der Posaunenchor adventliche Weisen, die Kurrende, von 14 bis 14.30 Uhr vor dem Krankenhaus an verschiedenen Stellen - wo die Fenster geöffnet sind, kann man es hören. Neben den Sonntagsgottesdiensten um 9 Uhr findet am Mittwochabend, 6. Dezember, um 18 Uhr, eine Krankensalbung in der Kapelle statt, Pfarrer Edwin Müller wird sie spenden. Am zweiten Adventssonntag, 10. Dezember, lädt eine Trauergruppe der Krankenhausseelsorge sowie die katholische und evangelische Kirche um 18.30 Uhr zu einem Gottesdienst anlässlich des Welttages der verstorbenen Kinder ein. Diese Gedenkfeier ist in der Fideliskirche in Sigmaringen. Dort werden um 19 Uhr Kerzen für die verstorbenen Kinder entzündet - seit vielen Jahren läuft so rund um den Erdball ein Lichtschein zur Erinnerung.