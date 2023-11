Achtsamkeit als Quelle zum Krafttanken

Auf Einladung des Arbeitskreises Krisennetz aus dem Forum „Jugend, Soziales und Prävention“ haben Fachkräfte aus der sozialen Arbeit an einem Fortbildungsnachmittag im Zirkuszelt des Hauses Nazareth in Sigmaringen teilgenommen. In Vorträgen und Workshops beschäftigten sie sich laut einer Mitteilung des Landratsamts mit der Frage, wie sie angesichts zunehmender Krisen im Alltag wieder Kraft für sich tanken können. Die Beteiligten waren sich einig: Nur wer selbst gesund ist, kann auch anderen helfen.

Die fachlichen Impulse und Workshops beleuchteten verschiedene Facetten von Achtsamkeit und Resilienz. Im ersten der beiden Input-Vorträge zitierte Uli Pfeifer-Schaupp ein schwäbisches Haiku von Manfred Eichhorn. Dieses kurze Gedicht und viele andere Beispiele hätten den Teilnehmenden verdeutlicht, dass Achtsamkeit vor allem heißt, die Wunder der Welt zu erkennen und diesen wieder mehr Gewichtung zu geben. Achtsamkeit sei eine bewusste Unterbrechung des Alltags, um eigene Ressourcen und die Resilienz zu aktivieren.

Andreas Rieck, der zweite Redner des Nachmittags, griff diese Gedanken auf und gab anhand typischer Beispiele einen Leitfaden für mehr Achtsamkeit im Alltag mit auf den Weg. Er riet ihnen dazu, sich selbst zu fragen: Auf was habe ich wirklich Einfluss? Und kann ich meinen Spielraum verändern?

In den verschiedenen Workshops vertieften die beiden Hauptredner die Erkenntnisse aus den Vorträgen. Winfried Fritz vom Haus Nazareth behandelte das Thema „Strukturierter Umgang in und mit Krisen“. Auch wurden drei Workshops angeboten, die sich um das eigene Handeln und um Entspannung drehten. Michael Schmid gab mit „Singen statt Yoga“ Einblicke in die Kunst der Achtsamkeit. Chris Meschenmoser führte in die Philosophie des Yogas ein. Und Karin Landenberger sorgte mit dem Workshop „Entspannung mit hypnotherapeutischer Technik“ für Achtsamkeit in einer Wohlfühlatmosphäre.

Am Ende blickten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einen runden und gelungenen Fachtag zurück, der ihnen zahlreiche Impulse und Ideen vermittelte, um achtsamer mit sich selbst und dem eigenen Alltag umzugehen.