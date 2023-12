Ablesezeitraum der Zähler beginnt

Seit Montag, 4. Dezember und bis einschließlich Freitag, 22. Dezember, sind Ableser in Sigmaringen und Laiz unterwegs. Die teilt die Stadtwerke Sigmaringen GmbH mit. Sie lesen die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmezähler im Zuge der Jahresabrechnung für Mehrfamilienhäuser oder Gewerbetreibende in Sigmaringen und in Laiz ab. Der Ableser kann jederzeit einen Firmenausweis vorzeigen. Kunden in den Ortsteilen Jungnau, Gutenstein, Ober- und Unterschmeien sowie Einfamilienhäuser in Sigmaringen und in Laiz erhalten Anfang Dezember eine Karte zur Selbstablesung. Der Zählerstand kann auch selbst übermittelt werden, entweder im Onlineportal oder per Post. Gerne kann auch dieses Jahr online ein Zählerstandfoto übermittelt werden.