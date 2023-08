Allein im August hat es im Kreis Sigmaringen drei schwere Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang gegeben. Zuletzt ist am Mittwoch eine 18–Jährige auf der B32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen gestorben.

Die junge Frau traf keine Schuld an dem Unfall, ein entgegenkommendes Auto hatte ihren Wagen frontal erwischt. Insgesamt gibt die Polizei die Zahl der Verkehrstoten im Kreis Sigmaringen in diesem Jahr bislang mit sechs an.

Airbags, verbesserte Knautschzonen und elektronische Assistenten machen Fahrzeuge immer sicherer — und trotzdem ereignen sich laut Polizei nach wie vor zu viele schwere Verkehrsunfälle.

Polizeisprecher Christian Sugg verweist auf eine Zahl aus dem Verkehrssicherheitsbericht des vergangenen Jahres, nach dem bei Verkehrsunfällen im Sigmaringen 97 Menschen schwer verletzt worden sind. Laut Definition der Polizei gilt ein Unfallopfer als schwer verletzt, wenn es stationär im Krankenhaus behandelt werden muss.

Das sind häufig die Ursachen

Als häufige Ursachen gibt die Polizei zu schnelles Fahren, riskantes Überholen, mangelnder Abstand, das Missachten der Vorfahrt oder Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen an.

Immer häufiger scheinen Verkehrsteilnehmer durch Handys oder andere Einflüsse abgelenkt zu werden. Laut Polizeisprecher Sugg dürfte dies eine große Rolle spielen, auch wenn dies im Nachgang schwer nachzuweisen sei.

Zwei Beispiele für tödliche Frontalzusammenstöße

Nach einem Unfall Anfang Juli in Sigmaringendorf, als eine 44–Jährige aus ungeklärten Umständen auf die Gegenfahrbahn geriet und nach dem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr starb, laufen Untersuchungen in diese Richtung. Das Ergebnis stehe noch nicht abschließend fest, lässt Christian Sugg auf Nachfrage wissen.

Bei einem Unfall am 1. August nahe Bad Saulgau war eine 18–Jährige ebenfalls aus ungeklärten Umständen auf die Gegenfahrbahn geraten und bei dem Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen.

Blick in die Vergangenheit

Bei den sechs Verkehrstoten in diesem Jahr handelt es sich um drei Autofahrer, zwei Motorradfahrer und einen Fahrradfahrer. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr kamen im Kreis Sigmaringen neun Verkehrsteilnehmer ums Leben, 2021 waren es vier Verkehrstote und 2020 gab die Polizei diese Zahl mit elf an.