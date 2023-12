Sich eigene Kleidung nähen zu können, davon hat Milena Herdt schon früh geträumt. Ihren Traum hat sich die 19-Jährige mit ihrer Ausbildung als Maßschneiderin an der Klosterschule Wald erfüllt, und nicht nur das: Mit ihrem Gesellenstück ist die junge Frau aus Sigmaringen zur Besten ihres Jahrgangs auf Bundesebene ausgewählt worden.

Schon von Kindesbeinen an im Thema

Die Wurzeln dafür habe ihre Großmutter bereits in der Kindheit gelegt. „Sie hat viel Kreatives mit mir gemacht: gekocht, genäht, gehäkelt, gebastelt“, so Herdt. Deshalb sei früh für sie klar gewesen, dass sie etwas Handwerkliches machen möchte.

Deshalb hat sie die duale Schule im Kloster Wald gewählt - dort machen die Schülerinnen das Abitur, während sie gleichzeitig eine Lehre abschließen. 17 junge Frauen waren mit Herdt im Jahrgang, erinnert sie sich: „Die Schneiderei wird am häufigsten gewählt.“ Daneben gibt es auch die Ausbildung zur Holzbildhauerin, zur Schreinerin und zur Mediengestalterin.

Mode für jeden Körper

Doch diese Richtungen haben Herdt nicht ganz so begeistert. „Es ist so faszinierend, wenn aus einer Stoffbahn ein Kleidungsstück wird“, schwärmt sie. Darüber hinaus ermögliche die Maßschneiderei genauere Passformen, als es im Handel üblich ist. „Sie ist individueller“, sagt Herdt, „viele haben Probleme, passende Kleidung zu finden, denn jeder Körper ist unterschiedlich“, fügt sie an.

Hintergrund Der Unterschied zwischen Maßschneider und Modedesigner Wer Mode anfertigen will, kann sich zwischen den Ausbildungszweigen Maßschneiderei und Modeschneiderei entscheiden. Allerdings unterscheidet sich die Arbeitsweise: Modeschneider stellen Modelle für Kollektionen und damit für die Serienfertigung her. Maßschneider arbeiten auf Bestellung einzelner Kunden. In der Ausbildung können sie sich zum Herren- oder Damenschneider ausbilden lassen. Milena Herdt ist Damenschneiderin.

Eine Influencerin in den sozialen Medien beispielsweise, von der Herdt begeistert ist, sitze im Rollstuhl - und könne durch Maßanfertigungen besser sitzende Kleidung tragen.

Lieber Hose als Rock

Beim Gesellenstück war Herdt allerdings selbst Model. Sie schneiderte einen Hosenanzug, da sie selbst ungern Röcke trägt - auch ein Kostüm wäre für die Prüfung infrage gekommen. Dafür wählte sie einen grünen Stoff und fügte mit besonderer Technik Samtelemente ein. Das Modell wurde den jeweiligen Prüfungskomiteen vorgelegt und räumte auf jeder Ebene ab, bis Herdt Bundessiegerin damit wurde.

Elegant darf es für Herdt auch künftig weitergehen. Momentan absolviert sie den Meister in Mannheim, kann sich aber vorstellen, danach als Maßschneiderin tätig zu sein. Die arbeiten überwiegend im Bereich der Abendmode. Alltägliche Bekleidung erstellen sie eher selten.

Gegen schlechte Arbeitsbedingungen vorgehen

Ein weiterer Bereich, in dem Maßschneider gebraucht werden: die Theater- und Musicalbranche. Auch das sei eine Option für Herdt. Wichtig sei ihr, auch künftig qualitativ zu arbeiten und den Fokus auf Nachhaltigkeit zu legen. „Die Arbeitsbedingungen bei den Schneidern, die für Modeketten arbeiten, sind gravierend. Wir können dem entgegen wirken“, sagt sie und meint, dass sie lokal und für gerechten Lohn produzieren lässt.

Langfristig will Herdt aber wieder zurück an die Klosterschule Wald - als Meisterin, um ihr Wissen an jüngere Generationen weiterzugeben. „Mein Herz schlägt für die Ausbildung“, sagt sie.

Neben Milena Herdt gibt es an der Klosterschule Wald in diesem Jahr weitere Auszeichnungen: Luna Hensler ist Landessiegerin als Holzbildhauerin geworden, Denise Blug hat den ersten Platz beim Wettbewerb „Die gute Form“ als Maßschneiderin gehalten und Luisa Sophie Leopold ist zweite Kammersiegerin im Beruf Maßschneiderin geworden.