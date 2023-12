Eine 83-jährige Frau ist am Montagnachmittag mit ihrem BMW auf die Verkehrsinsel in der Fürst-Wilhelm-Straße in Sigmaringen gefahren und hat dabei ein Straßenschild gerammt. Die Polizei war gegen 15 Uhr an der Unfallstelle.

„Sie wollte nach links abbiegen, ist dann aber leider geradeaus gefahren“, sagte ein anwesender Polizist. Laut Aussage der 83-Jährigen sei sie durch die Sonne geblendet worden, so Daniela Baier, Pressesprecherin der Polizei Ravensburg, auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro am Auto der Unfallverursacherin und 200 Euro am gerammten Straßenschild. Verletzte gab es nicht.