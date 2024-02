Tragischer Ausgang eines medizinischen Notfalls am Donnerstagnachmittag in Sigmaringen: Wie die Polizei mitteilt, ist der 71-jährige Mann, der hinterm Steuer zusammengebrochen war, im Krankenhaus gestorben. Schwäbische.de hatte bereits am Donnerstag berichtet.

Der Verlauf des Unfalls

Der Lenker eines Fahrdienstes geriet laut Polizei infolge einer medizinischen Ursache zunächst in der Georg-Zimmerer-Straße gegen die Regenrinne des dortigen Eichamts, touchierte beim Abbiegen in die Donaustraße einen entgegenkommenden Mazda und prallte schließlich in einen geparkten Renault.

Empfohlene Artikel Dramatischer Moment Fahrer bricht zusammen: Bus mit Schülern gerät außer Kontrolle q Sigmaringen

Zufällig anwesende Einsatzkräfte der Polizei übernahmen vor Ort die Reanimation des Mannes, der durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die drei weiteren Insassen des Kleinbusses wurden nicht verletzt, um sie kümmerte sich ein Kriseninterventionsteam. Insgesamt dürfte durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden sein. Der 71-Jährige starb wenig später im Krankenhaus.