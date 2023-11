Die fünf amerikanischen Hybridpappeln an der Donau in Laiz sind Geschichte. Mehrere Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Tübingen, Landesbetrieb Gewässer, haben die rund 30 Meter hohen und mehr als 70 Jahre alten wuchtigen Bäume am Donnerstag gefällt.

Grund für die Fällung der Bäume war deren Bruchgefahr. „Der Baum als Ganzer ist nicht das Problem, aber die vielen Verästungen stellen mittlerweile eine große Gefahr da“, sagt Martin Lubetzki, der sich mit seinem Kollegen Tino Strobel mit schwerem Gerät an die Bäume heranwagte. „Für ein Kind kann ein fallender Ast schon tödlich sein“, sagte er.

Eine lag schon, zwei standen zu diesem Zeitpunkt noch: Die Hybridpappeln an der Donau bei Laiz sind Geschichte. (Foto: Patrick Laabs )

Bäume fallen in die richtige Richtung

Das Wetter war zwar bei anhaltendem Schneefall miserabel, die Bäume fielen dennoch in die gewünschte Richtung. Auch einige Laizer Anrainer hatten die Fällungen mit sorgenvoller Miene beobachtet.